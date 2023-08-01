В микрорайоне Светлый произошел пожар на 25 этаже многоэтажки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Светлый в Екатеринбурге произошел пожар в квартире на 25-м этаже. Внутри находилась женщина с грудным ребенком, она стала кричать о пожаре с балкона и просить помощи. Ее услышал один из рабочих со стройплощадки неподалеку, прибежал и стал тушить огонь через дверной глазок, а затем выбил дверь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«В квартире на 25-м этаже живет девушка с грудным ребенком, она поставила готовить печенье, и начался пожар. Она стала кричать с балкона. Рабочий с соседней стройки услышал крики и увидел, что дым валит с балкона, прибежал и выбил ей дверь до приезда пожарных. Пока выбивали дверь, тушили через глазок в двери шлангом», — написали в группе «ЖК Светлый микрорайон».

При этом проезду пожарных мешали припаркованные во дворе машины. В комментариях местные жители выразили возмущение по этом поводу. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что возгорание произошло в 09:38. С огнем боролись 42 спасателя и 13 единиц спецтехники. Женщине и ее ребенку понадобилась помощь медиков, они получили ожоги.

«Площадь пожара составила десять квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 28 человек, в том числе шесть детей. Из горящей квартиры были спасены женщина и ребенок, они получили ожоги и были госпитализированы. В 10:00 пожар был локализован и открытое горение ликвидировано», — рассказали в ГУ МЧС области.

Молодого человека, который первый помог хозяйке горящей квартиры и ее ребенку, зовут Манучер Фото: «ЖК Светлий микрорайон», vk.com