МФЦ в Макеевке открылся при поддержке властей ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель первого МФЦ в Макеевке Дарья Лукина, поблагодарила власти ХМАО за помощь в открытии центра, а также за создание достойных условий труда для сотрудников. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства округа.

«Хочу выразить огромную благодарность Ханты-Мансийскому автономному округу и подрядчикам города Макеевки за выполненную работу. За такие короткие сроки они сделали достойные условия труда для наших сотрудников и для приема граждан», — сообщается в видео со словами благодарности начальника МФЦ Макеевки, размещенном в официальном telegram-канале правительства ХМАО.

Благодаря властям ХМАО был выполнен ремонт здания, закуплена новая мебель и оборудование, обустроен детский уголок. В помещении также сделаны дополнительные зоны ожидания и пандус для маломобильных граждан.