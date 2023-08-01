01 августа 2023
31 июля 2023

Начальник первого МФЦ в Макеевке поблагодарила ХМАО за помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, госуслуги, мои документы, мфц, многофункциональный центр
МФЦ в Макеевке открылся при поддержке властей ХМАО Фото:

Руководитель первого МФЦ в Макеевке Дарья Лукина, поблагодарила власти ХМАО за помощь в открытии центра, а также за создание достойных условий труда для сотрудников. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства округа.

«Хочу выразить огромную благодарность Ханты-Мансийскому автономному округу и подрядчикам города Макеевки за выполненную работу. За такие короткие сроки они сделали достойные условия труда для наших сотрудников и для приема граждан», — сообщается в видео со словами благодарности начальника МФЦ Макеевки, размещенном в официальном telegram-канале правительства ХМАО.

Благодаря властям ХМАО был выполнен ремонт здания, закуплена новая мебель и оборудование, обустроен детский уголок. В помещении также сделаны дополнительные зоны ожидания и пандус для маломобильных граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы из Югры помогли восстановить школу конного спорта в Луганске. Здание было построено более 50 лет назад и находилось в плачевном состоянии.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель первого МФЦ в Макеевке Дарья Лукина, поблагодарила власти ХМАО за помощь в открытии центра, а также за создание достойных условий труда для сотрудников. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства округа. «Хочу выразить огромную благодарность Ханты-Мансийскому автономному округу и подрядчикам города Макеевки за выполненную работу. За такие короткие сроки они сделали достойные условия труда для наших сотрудников и для приема граждан», — сообщается в видео со словами благодарности начальника МФЦ Макеевки, размещенном в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Благодаря властям ХМАО был выполнен ремонт здания, закуплена новая мебель и оборудование, обустроен детский уголок. В помещении также сделаны дополнительные зоны ожидания и пандус для маломобильных граждан. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы из Югры помогли восстановить школу конного спорта в Луганске. Здание было построено более 50 лет назад и находилось в плачевном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...