01 августа 2023

В ХМАО ищут бульдозеристов на зарплату почти в 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут бульдозеристов на вахту в Магаданскую область. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в 345 тысяч рублей.

«Вахта, бульдозерист Caterpillar-10T. Работа в Магаданской области. Только с опытом. Заработная плата до 345 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа» для жителей Нягани.

Сотрудникам должны выдать униформу и обеспечить их проживанием, питанием и транспортом до места работы, также обещают платить авансы каждые 15 дней. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на тягачи с зарплатой до 250 тысяч рублей. Работникам предстояло перевозить сложные и опасные грузы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ищут бульдозеристов на вахту в Магаданскую область. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в 345 тысяч рублей. «Вахта, бульдозерист Caterpillar-10T. Работа в Магаданской области. Только с опытом. Заработная плата до 345 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа» для жителей Нягани. Сотрудникам должны выдать униформу и обеспечить их проживанием, питанием и транспортом до места работы, также обещают платить авансы каждые 15 дней. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на тягачи с зарплатой до 250 тысяч рублей. Работникам предстояло перевозить сложные и опасные грузы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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