В ХМАО ищут бульдозеристов на зарплату почти в 350 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут бульдозеристов на вахту в Магаданскую область. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в 345 тысяч рублей.
«Вахта, бульдозерист Caterpillar-10T. Работа в Магаданской области. Только с опытом. Заработная плата до 345 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа» для жителей Нягани.
Сотрудникам должны выдать униформу и обеспечить их проживанием, питанием и транспортом до места работы, также обещают платить авансы каждые 15 дней. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на тягачи с зарплатой до 250 тысяч рублей. Работникам предстояло перевозить сложные и опасные грузы.
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