26 июля 2023

В ХМАО ищут водителей на тягачи с зарплатой до 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям в ХМАО платят 250 тысяч рублей за перевозку опасных грузов по нефтяным месторождениям Фото:

Транспортная компания «Кастор» ищет водителей на тягачи для работы на нефтегазовых месторождениях ХМАО с оплатой до 250 тысяч рублей за вахту. В компании агентству сообщили, что сотрудникам предстоит перевозить сложные и опасные грузы.

«Нужны водители с правами категории „Е“ на тягачи MAN, VOLVO, Mercedes: нужно перевозить опасные грузы, нефтепродукты, газ. Зарплата за вахту от 210 до 250 тысяч рублей — зависит от числа рейсов, также оплачиваем межвахту», — сообщили на предприятии.

Водителям предстоит работать в экипаже — в две смены. Работодатель оплачивает медосмотр, проезд на место и с места работы, обучает защитному вождению, предоставляет дополнительный «северный» отпуск, обеспечивает спецодеждой и предоставляет жилье в вахтовом поселке.

Ранее URA.RU писало, что транспортное предприятие «Ремстройгарант», работающее с нефтедобывающими предприятиями в ХМАО, набирает водителей на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит транспортировка бурового оборудования.

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Транспортная компания «Кастор» ищет водителей на тягачи для работы на нефтегазовых месторождениях ХМАО с оплатой до 250 тысяч рублей за вахту. В компании агентству сообщили, что сотрудникам предстоит перевозить сложные и опасные грузы. «Нужны водители с правами категории „Е“ на тягачи MAN, VOLVO, Mercedes: нужно перевозить опасные грузы, нефтепродукты, газ. Зарплата за вахту от 210 до 250 тысяч рублей — зависит от числа рейсов, также оплачиваем межвахту», — сообщили на предприятии. Водителям предстоит работать в экипаже — в две смены. Работодатель оплачивает медосмотр, проезд на место и с места работы, обучает защитному вождению, предоставляет дополнительный «северный» отпуск, обеспечивает спецодеждой и предоставляет жилье в вахтовом поселке. Ранее URA.RU писало, что транспортное предприятие «Ремстройгарант», работающее с нефтедобывающими предприятиями в ХМАО, набирает водителей на зарплату в 200 тысяч рублей. В обязанности сотрудников входит транспортировка бурового оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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