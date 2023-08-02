Мэрия пермского города взяла на контроль дело о вандализме на кладбище

Неизвестные разрушили около 30 надгробий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Краснокамского округа (Пермский край) поставила на особый контроль дело о множественных актах вандализма на местном кладбище. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее неизвестные сломали на кладбище в селе Мысы десятки надгробий.

«Акт вандализма был зафиксирован на кладбище в селе Мысы Краснокамского округа. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления и лица причастные к нему. Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль», — говорится на сайте. На место происшествия вместе с советником главы округа Матвеем Ждановым выехали сотрудники правоохранительных органов.

Первые сообщения о разрушенных надгробиях появились 1 августа в соцсетях. Местные жители предполагают, что это сделали дети. Они написали несколько заявлений в полицию. По подсчетам администрации округа, пострадало около 30 могил, по словам местных жителей — более 50.