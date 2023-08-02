Мэрия пермского города взяла на контроль дело о вандализме на кладбище

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, надгробие, кладбище
Неизвестные разрушили около 30 надгробий Фото:

Администрация Краснокамского округа (Пермский край) поставила на особый контроль дело о множественных актах вандализма на местном кладбище. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее неизвестные сломали на кладбище в селе Мысы десятки надгробий.

«Акт вандализма был зафиксирован на кладбище в селе Мысы Краснокамского округа. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления и лица причастные к нему. Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль», — говорится на сайте. На место происшествия вместе с советником главы округа Матвеем Ждановым выехали сотрудники правоохранительных органов.

Первые сообщения о разрушенных надгробиях появились 1 августа в соцсетях. Местные жители предполагают, что это сделали дети. Они написали несколько заявлений в полицию. По подсчетам администрации округа, пострадало около 30 могил, по словам местных жителей — более 50.

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Администрация Краснокамского округа (Пермский край) поставила на особый контроль дело о множественных актах вандализма на местном кладбище. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее неизвестные сломали на кладбище в селе Мысы десятки надгробий. «Акт вандализма был зафиксирован на кладбище в селе Мысы Краснокамского округа. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления и лица причастные к нему. Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль», — говорится на сайте. На место происшествия вместе с советником главы округа Матвеем Ждановым выехали сотрудники правоохранительных органов. Первые сообщения о разрушенных надгробиях появились 1 августа в соцсетях. Местные жители предполагают, что это сделали дети. Они написали несколько заявлений в полицию. По подсчетам администрации округа, пострадало около 30 могил, по словам местных жителей — более 50.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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