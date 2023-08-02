02 августа 2023

В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов по улице, которую затопило

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург, троллейбус, правила дорожного движения, выделенная полоса
На месте аварийного участка дороги восстановили движение для троллейбусов Фото:

В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов под мостом на улице Щербакова, где произошел водный затор из-за коммунальной аварии. Движение общественного транспорта заметили читатели URA.RU.

«После коммунальной аварии запустили движение троллейбусов. Общественный транспорт ходит по привычному маршруту», — сказал читатель агентства Виктор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось.

Из-за крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная ограничили движение для общественного транспорта. После чего администрация Екатеринбурга сообщала о восстановлении движения на аварийном участке только для автобусов.

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В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов под мостом на улице Щербакова, где произошел водный затор из-за коммунальной аварии. Движение общественного транспорта заметили читатели URA.RU. «После коммунальной аварии запустили движение троллейбусов. Общественный транспорт ходит по привычному маршруту», — сказал читатель агентства Виктор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Из-за крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная ограничили движение для общественного транспорта. После чего администрация Екатеринбурга сообщала о восстановлении движения на аварийном участке только для автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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