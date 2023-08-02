В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов по улице, которую затопило

03 августа 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

На месте аварийного участка дороги восстановили движение для троллейбусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов под мостом на улице Щербакова, где произошел водный затор из-за коммунальной аварии. Движение общественного транспорта заметили читатели URA.RU. «После коммунальной аварии запустили движение троллейбусов. Общественный транспорт ходит по привычному маршруту», — сказал читатель агентства Виктор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Из-за крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная ограничили движение для общественного транспорта. После чего администрация Екатеринбурга сообщала о восстановлении движения на аварийном участке только для автобусов.

В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов под мостом на улице Щербакова, где произошел водный затор из-за коммунальной аварии. Движение общественного транспорта заметили читатели URA.RU. «После коммунальной аварии запустили движение троллейбусов. Общественный транспорт ходит по привычному маршруту», — сказал читатель агентства Виктор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Из-за крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная ограничили движение для общественного транспорта. После чего администрация Екатеринбурга сообщала о восстановлении движения на аварийном участке только для автобусов.