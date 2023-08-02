В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов по улице, которую затопило

В Екатеринбурге восстановили движение троллейбусов под мостом на улице Щербакова, где произошел водный затор из-за коммунальной аварии. Движение общественного транспорта заметили читатели URA.RU.
«После коммунальной аварии запустили движение троллейбусов. Общественный транспорт ходит по привычному маршруту», — сказал читатель агентства Виктор.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось.
Из-за крупной коммунальной аварии на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная ограничили движение для общественного транспорта. После чего администрация Екатеринбурга сообщала о восстановлении движения на аварийном участке только для автобусов.
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