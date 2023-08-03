Добровольцев СВО обязуют страховать свою жизнь

03 августа 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Добровольцы-участники спецоперации должны будут страховать свои жизни и здоровье Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни добровольцев-участников спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольческих формированиях <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте документа. Уточняется, что компенсация будет положена в случае смерти военного в ходе конфликта, а также в течение года после прекращения контракта из-за получения увечий. Уточняется, что в случае смерти добровольца, получателями компенсаций будет жена военного или его родители. Также выплаты смогут получить бабушка и дедушка, если они воспитывали его в течение трех лет в связи с отсутствием родителей. На выплату смогут рассчитывать и несовершеннолетние дети гражданина. Кроме того, компенсацию получат совершеннолетние подопечные, ставшие инвалидами и дети до 23 лет, обучающиеся в вузах на очной форме.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни добровольцев-участников спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольческих формированиях <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте документа. Уточняется, что компенсация будет положена в случае смерти военного в ходе конфликта, а также в течение года после прекращения контракта из-за получения увечий. Уточняется, что в случае смерти добровольца, получателями компенсаций будет жена военного или его родители. Также выплаты смогут получить бабушка и дедушка, если они воспитывали его в течение трех лет в связи с отсутствием родителей. На выплату смогут рассчитывать и несовершеннолетние дети гражданина. Кроме того, компенсацию получат совершеннолетние подопечные, ставшие инвалидами и дети до 23 лет, обучающиеся в вузах на очной форме.