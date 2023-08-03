Добровольцев СВО обязуют страховать свою жизнь

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Добровольцы-участники спецоперации должны будут страховать свои жизни и здоровье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни добровольцев-участников спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольческих формированиях <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте документа. Уточняется, что компенсация будет положена в случае смерти военного в ходе конфликта, а также в течение года после прекращения контракта из-за получения увечий.

Уточняется, что в случае смерти добровольца, получателями компенсаций будет жена военного или его родители. Также выплаты смогут получить бабушка и дедушка, если они воспитывали его в течение трех лет в связи с отсутствием родителей.

На выплату смогут рассчитывать и несовершеннолетние дети гражданина. Кроме того, компенсацию получат совершеннолетние подопечные, ставшие инвалидами и дети до 23 лет, обучающиеся в вузах на очной форме.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни добровольцев-участников спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольческих формированиях <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте документа. Уточняется, что компенсация будет положена в случае смерти военного в ходе конфликта, а также в течение года после прекращения контракта из-за получения увечий. Уточняется, что в случае смерти добровольца, получателями компенсаций будет жена военного или его родители. Также выплаты смогут получить бабушка и дедушка, если они воспитывали его в течение трех лет в связи с отсутствием родителей. На выплату смогут рассчитывать и несовершеннолетние дети гражданина. Кроме того, компенсацию получат совершеннолетние подопечные, ставшие инвалидами и дети до 23 лет, обучающиеся в вузах на очной форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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