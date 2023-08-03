В Пермь привезут частицы святых и Животворящего Креста Господня

В Перми готовится к открытию межрегиональная ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас». Храмы и монастыри со всей страны привезут на нее свои реликвии. Например, здесь будет представлен Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня, говорят организаторы.
«Только с 14 по 20 августа на выставке будет представлена святыня — Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня из Свято-Николаевского Белогорского монастыря! После революции крест был сохранен Павлом Уткиным, бывшим участником Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян Пермской епархии. В 60-е годы он передал крест в Кунгур, где он и хранится, как великая святыня», — сообщается на странице ярмарки в соцсети «ВКонтакте».
Также на выставке презентуют ковчег с частицами мощей преподобных святых из Ближних и Дальних Пещер Киево-Печерской лавры. Ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас» пройдет в КВЦ «Пермь Экспо» с 12 по 20 августа.
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