03 августа 2023

В Пермь привезут частицы святых и Животворящего Креста Господня

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, церковь, мощи, религия, чаша
Поклониться святыням можно будет в КВЦ «Пермь Экспо» Фото:

В Перми готовится к открытию межрегиональная ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас». Храмы и монастыри со всей страны привезут на нее свои реликвии. Например, здесь будет представлен Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня, говорят организаторы.

«Только с 14 по 20 августа на выставке будет представлена святыня — Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня из Свято-Николаевского Белогорского монастыря! После революции крест был сохранен Павлом Уткиным, бывшим участником Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян Пермской епархии. В 60-е годы он передал крест в Кунгур, где он и хранится, как великая святыня», — сообщается на странице ярмарки в соцсети «ВКонтакте».

Также на выставке презентуют ковчег с частицами мощей преподобных святых из Ближних и Дальних Пещер Киево-Печерской лавры. Ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас» пройдет в КВЦ «Пермь Экспо» с 12 по 20 августа.

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В Перми готовится к открытию межрегиональная ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас». Храмы и монастыри со всей страны привезут на нее свои реликвии. Например, здесь будет представлен Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня, говорят организаторы. «Только с 14 по 20 августа на выставке будет представлена святыня — Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня из Свято-Николаевского Белогорского монастыря! После революции крест был сохранен Павлом Уткиным, бывшим участником Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян Пермской епархии. В 60-е годы он передал крест в Кунгур, где он и хранится, как великая святыня», — сообщается на странице ярмарки в соцсети «ВКонтакте». Также на выставке презентуют ковчег с частицами мощей преподобных святых из Ближних и Дальних Пещер Киево-Печерской лавры. Ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас» пройдет в КВЦ «Пермь Экспо» с 12 по 20 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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