03 августа 2023

Пермский депутат-коммунист показал откровенное семейное видео

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, новокрещенов дмитрий
Дмитрий Новокрещенов показал, как отдыхает с супругой на югах Фото:

Депутат законодательного собрания в Пермском крае от КПРФ Дмитрий Новокрещенов разместил откровенное видео со своей супругой Натальей. Ролик депутат разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео чета Новокрещеновых показала откровенный танец с поцелуями недвусмысленными движениями. Судя по странице Новокрещенова в соцсети, семейная пара отдыхает на юге России.

Дмитрий Новокрещенов является членом КПРФ. В сентябре 2021 года он избрался в депутаты краевого парламента. Ранее народного избранника уличили в том, что он получил фальшивый диплом о высшем образовании. Якобы диплом Новокрещенову помог получить отец, работавший на тот момент преподавателем в удмуртском вузе.

В скандал с откровенным видео угодила чиновница в ХМАО Екатерина Смирнова. На своем рабочем месте Смирнова оголила ногу и потрогала себя за грудь. После огласки скандальный видеоролик был удален из соцсети.

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Депутат законодательного собрания в Пермском крае от КПРФ Дмитрий Новокрещенов разместил откровенное видео со своей супругой Натальей. Ролик депутат разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На видео чета Новокрещеновых показала откровенный танец с поцелуями недвусмысленными движениями. Судя по странице Новокрещенова в соцсети, семейная пара отдыхает на юге России. Дмитрий Новокрещенов является членом КПРФ. В сентябре 2021 года он избрался в депутаты краевого парламента. Ранее народного избранника уличили в том, что он получил фальшивый диплом о высшем образовании. Якобы диплом Новокрещенову помог получить отец, работавший на тот момент преподавателем в удмуртском вузе. В скандал с откровенным видео угодила чиновница в ХМАО Екатерина Смирнова. На своем рабочем месте Смирнова оголила ногу и потрогала себя за грудь. После огласки скандальный видеоролик был удален из соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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