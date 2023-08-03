Пермский депутат-коммунист показал откровенное семейное видео

Депутат законодательного собрания в Пермском крае от КПРФ Дмитрий Новокрещенов разместил откровенное видео со своей супругой Натальей. Ролик депутат разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На видео чета Новокрещеновых показала откровенный танец с поцелуями недвусмысленными движениями. Судя по странице Новокрещенова в соцсети, семейная пара отдыхает на юге России.
Дмитрий Новокрещенов является членом КПРФ. В сентябре 2021 года он избрался в депутаты краевого парламента. Ранее народного избранника уличили в том, что он получил фальшивый диплом о высшем образовании. Якобы диплом Новокрещенову помог получить отец, работавший на тот момент преподавателем в удмуртском вузе.
В скандал с откровенным видео угодила чиновница в ХМАО Екатерина Смирнова. На своем рабочем месте Смирнова оголила ногу и потрогала себя за грудь. После огласки скандальный видеоролик был удален из соцсети.
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