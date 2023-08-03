Пермский депутат-коммунист показал откровенное семейное видео

04 августа 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Новокрещенов показал, как отдыхает с супругой на югах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат законодательного собрания в Пермском крае от КПРФ Дмитрий Новокрещенов разместил откровенное видео со своей супругой Натальей. Ролик депутат разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На видео чета Новокрещеновых показала откровенный танец с поцелуями недвусмысленными движениями. Судя по странице Новокрещенова в соцсети, семейная пара отдыхает на юге России. Дмитрий Новокрещенов является членом КПРФ. В сентябре 2021 года он избрался в депутаты краевого парламента. Ранее народного избранника уличили в том, что он получил фальшивый диплом о высшем образовании. Якобы диплом Новокрещенову помог получить отец, работавший на тот момент преподавателем в удмуртском вузе. В скандал с откровенным видео угодила чиновница в ХМАО Екатерина Смирнова. На своем рабочем месте Смирнова оголила ногу и потрогала себя за грудь. После огласки скандальный видеоролик был удален из соцсети.

Депутат законодательного собрания в Пермском крае от КПРФ Дмитрий Новокрещенов разместил откровенное видео со своей супругой Натальей. Ролик депутат разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На видео чета Новокрещеновых показала откровенный танец с поцелуями недвусмысленными движениями. Судя по странице Новокрещенова в соцсети, семейная пара отдыхает на юге России. Дмитрий Новокрещенов является членом КПРФ. В сентябре 2021 года он избрался в депутаты краевого парламента. Ранее народного избранника уличили в том, что он получил фальшивый диплом о высшем образовании. Якобы диплом Новокрещенову помог получить отец, работавший на тот момент преподавателем в удмуртском вузе. В скандал с откровенным видео угодила чиновница в ХМАО Екатерина Смирнова. На своем рабочем месте Смирнова оголила ногу и потрогала себя за грудь. После огласки скандальный видеоролик был удален из соцсети.