Эксперт по безопасности: увеличение штата лесников сократит число пожаров

05 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Лесники занимаются прокладыванием минерализованных полос, отметил Максим Жарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Увеличение числа лесников поможет сократить число пожаров, так как специалисты будут очищать массивы от сухостоя и валежника, прокладывать минерализованные полосы (очищенные от горючих материалов). Об этом рассказал URA.RU председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «В основе борьбы с лесными пожарами лежат два базовых принципа — профилактические мероприятия и раннее обнаружение. Именно они помогают сократить и само количество этих катастроф, и масштабы распространения. Для полноценной профилактической работы необходимо увеличивать штат работников лесного хозяйства, которые будут очищать леса от сухостоя и валежника, заниматься прокладкой минерализованных полос, а в некоторых случаях и проводить контролируемые, профилактические выжигания», — объяснил Максим Жарков. Собеседник агентства подчеркнул, что методы профилактики лесных пожаров могут отличаться в зависимости от региона. «Методов профилактической противопожарной работы существует множество. Они могут сильно отличаться в зависимости от региона, климатических и биологических особенностей, рельефа местности. Но самое главное, что нужно понимать, это то, что отсутствие данных работ или проведение их лишь „для галочки“ существенно увеличивает риск возникновения крупных возгораний», — добавил Жарков. Ранее член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко отметил, что изменение Лесного кодекса привело к тому, что в России резко сократилось число лесников. Следить за поведением людей в лесах практически стало некому. Плюс невозможно стало избегать новых вспышек лесных пожаров, так как некому выкашивать траву и создавать полосы минерализации. В СССР была разработана и реализована научно-обоснованная система контроля и борьбы с лесными пожарами, до уровня которой российские власти пока так и не дошли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличение числа лесников поможет сократить число пожаров, так как специалисты будут очищать массивы от сухостоя и валежника, прокладывать минерализованные полосы (очищенные от горючих материалов). Об этом рассказал URA.RU председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «В основе борьбы с лесными пожарами лежат два базовых принципа — профилактические мероприятия и раннее обнаружение. Именно они помогают сократить и само количество этих катастроф, и масштабы распространения. Для полноценной профилактической работы необходимо увеличивать штат работников лесного хозяйства, которые будут очищать леса от сухостоя и валежника, заниматься прокладкой минерализованных полос, а в некоторых случаях и проводить контролируемые, профилактические выжигания», — объяснил Максим Жарков. Собеседник агентства подчеркнул, что методы профилактики лесных пожаров могут отличаться в зависимости от региона. «Методов профилактической противопожарной работы существует множество. Они могут сильно отличаться в зависимости от региона, климатических и биологических особенностей, рельефа местности. Но самое главное, что нужно понимать, это то, что отсутствие данных работ или проведение их лишь „для галочки“ существенно увеличивает риск возникновения крупных возгораний», — добавил Жарков. Ранее член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко отметил, что изменение Лесного кодекса привело к тому, что в России резко сократилось число лесников. Следить за поведением людей в лесах практически стало некому. Плюс невозможно стало избегать новых вспышек лесных пожаров, так как некому выкашивать траву и создавать полосы минерализации. В СССР была разработана и реализована научно-обоснованная система контроля и борьбы с лесными пожарами, до уровня которой российские власти пока так и не дошли.