Биолог Харук назвал главную проблему борьбы с лесными пожарами

Биолог Харук: Россия не смогла достичь уровня СССР в борьбе с пожарами

27 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Важно сфокусировать борьбу с пожарами на территориях с приоритетной важностью, сказал Вячеслав Харук Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Необходимо выкашивать траву и создавать полосы минерализации, чтобы избежать новых вспышек лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук, отметив, что в РФ до сих пор не смогли достигнуть уровня борьбы с огненной стихией, который был в Советском Союзе. «Наибольшую опасность представляют пожары преимущественно в степной и лесостепной зонах, где сочетание жаркой сухой погоды и ветра приводит к человеческим жертвам и ущербу имущества. Вместе с тем именно на этих территориях устранение угроз от пожаров требует наименьших затрат и наиболее эффективно. Следует лишь добросовестно выполнять соответствующие инструкции. В частности, создавать полосы минерализации напочвенного покрова и выкашивать травостой, который в засушливые периоды воспламенятся, как порох», — сказал Вячеслав Харук. По его словам, методы контроля и борьбы, которые были разработаны в СССР работали эффективно, но сейчас властям их уровня достичь не удалось. «В условиях возрастающей горимости важно сфокусировать борьбу с пожарами на территориях с приоритетной социальной, природной и экономической значимостью, контролируя пожары вне указанных территорий методами мониторинга. В случае обнаружения угроз жизни и имуществу граждан, направлять имеющиеся ресурсы на подавление пожаров. Подобная концепция приемлемых рисков применяется в Канаде. Следует отметить, что в Советском Союзе была разработана и реализована научно обоснованная система контроля и борьбы с лесными пожарами, уровень которой все еще не достигнут в настоящее время», — отметил доктор биологических наук. Руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин сообщил, что установлением причин лесных пожаров занимается МЧС. При этом субъективные оценочные, противоречивые мнения разных специалистов, которые помогают ведомству, могут привести к ошибкам, подчеркнул председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо выкашивать траву и создавать полосы минерализации, чтобы избежать новых вспышек лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук, отметив, что в РФ до сих пор не смогли достигнуть уровня борьбы с огненной стихией, который был в Советском Союзе. «Наибольшую опасность представляют пожары преимущественно в степной и лесостепной зонах, где сочетание жаркой сухой погоды и ветра приводит к человеческим жертвам и ущербу имущества. Вместе с тем именно на этих территориях устранение угроз от пожаров требует наименьших затрат и наиболее эффективно. Следует лишь добросовестно выполнять соответствующие инструкции. В частности, создавать полосы минерализации напочвенного покрова и выкашивать травостой, который в засушливые периоды воспламенятся, как порох», — сказал Вячеслав Харук. По его словам, методы контроля и борьбы, которые были разработаны в СССР работали эффективно, но сейчас властям их уровня достичь не удалось. «В условиях возрастающей горимости важно сфокусировать борьбу с пожарами на территориях с приоритетной социальной, природной и экономической значимостью, контролируя пожары вне указанных территорий методами мониторинга. В случае обнаружения угроз жизни и имуществу граждан, направлять имеющиеся ресурсы на подавление пожаров. Подобная концепция приемлемых рисков применяется в Канаде. Следует отметить, что в Советском Союзе была разработана и реализована научно обоснованная система контроля и борьбы с лесными пожарами, уровень которой все еще не достигнут в настоящее время», — отметил доктор биологических наук. Руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин сообщил, что установлением причин лесных пожаров занимается МЧС. При этом субъективные оценочные, противоречивые мнения разных специалистов, которые помогают ведомству, могут привести к ошибкам, подчеркнул председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков.