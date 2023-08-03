В ХМАО силовики нашли федерального преступника через соцсети

Сотрудники окружного УФСИН и УМВД задержали мужчину в федеральном розыске, который уклонялся от наказания в виде принудительных работ. Силовики вычислили мужчину по лайкам и комментариям в социальных сетях. О задержании преступника URA.RU сообщили в пресс-службе исправительного ведомства.
«При анализе одной из популярных социальных сетей представители уголовно-исполнительной системы округа нашли личный профиль разыскиваемого, определили круг общения и его интересы, а также установили гражданку, на странице которой уклонист активно комментировал фотографии и ставил «лайки», — рассказали агентству в УФСИН. Оперативники задержали осужденного в поселке Шапша Ханты-Мансийского района и заключили под стражу.
До этого момента мужчине вменяли 8 месяцев исправительных работ. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на более длительный срок.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в ХМАО полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, объявленного в розыск на родине. Еще в ноябре 2021 года мигрант совершил преступление и скрывался от правоохранительных органов на территории России.
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