Школьный выпускной в Екатеринбурге обойдется в десятки тысяч рублей с человека

17 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Организация выпускного в Екатеринбурге и покупка костюма на мероприятие обойдется в 28 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется от 10 тысяч до 28 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob. «Если ребенок заканчивает 9-й класс в Екатеринбурге, то мероприятие обойдется в 10 тысяч рублей. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16,5 тысячи рублей. В столице Урала — 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Наряд девятиклассника в Екатеринбурге стоит порядка 11,5 тысячи рублей. Одеть выпускника 11-го класс обойдется семейному бюджету в 13 тысяч рублей. Образ для дочери-выпускницы в 9-м классе оценивается в 10 тысяч рублей и в 11-м классе — в 11,5 тысячи рублей. Аренда коттеджа на выпускной в Екатеринбурге стала дороже на 40%. Подобный рост связан с высоким сезонным спросом на загородную недвижимость.

Организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется от 10 тысяч до 28 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob. «Если ребенок заканчивает 9-й класс в Екатеринбурге, то мероприятие обойдется в 10 тысяч рублей. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16,5 тысячи рублей. В столице Урала — 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Наряд девятиклассника в Екатеринбурге стоит порядка 11,5 тысячи рублей. Одеть выпускника 11-го класс обойдется семейному бюджету в 13 тысяч рублей. Образ для дочери-выпускницы в 9-м классе оценивается в 10 тысяч рублей и в 11-м классе — в 11,5 тысячи рублей. Аренда коттеджа на выпускной в Екатеринбурге стала дороже на 40%. Подобный рост связан с высоким сезонным спросом на загородную недвижимость.