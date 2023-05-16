Школьный выпускной в Екатеринбурге обойдется в десятки тысяч рублей с человека

Организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется от 10 тысяч до 28 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob.
«Если ребенок заканчивает 9-й класс в Екатеринбурге, то мероприятие обойдется в 10 тысяч рублей. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16,5 тысячи рублей. В столице Урала — 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Наряд девятиклассника в Екатеринбурге стоит порядка 11,5 тысячи рублей. Одеть выпускника 11-го класс обойдется семейному бюджету в 13 тысяч рублей. Образ для дочери-выпускницы в 9-м классе оценивается в 10 тысяч рублей и в 11-м классе — в 11,5 тысячи рублей.
Аренда коттеджа на выпускной в Екатеринбурге стала дороже на 40%. Подобный рост связан с высоким сезонным спросом на загородную недвижимость.
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