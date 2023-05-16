16 мая 2023

Школьный выпускной в Екатеринбурге обойдется в десятки тысяч рублей с человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Организация выпускного в Екатеринбурге и покупка костюма на мероприятие обойдется в 28 тысяч рублей Фото:

Организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется от 10 тысяч до 28 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob.

«Если ребенок заканчивает 9-й класс в Екатеринбурге, то мероприятие обойдется в 10 тысяч рублей. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16,5 тысячи рублей. В столице Урала — 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Наряд девятиклассника в Екатеринбурге стоит порядка 11,5 тысячи рублей. Одеть выпускника 11-го класс обойдется семейному бюджету в 13 тысяч рублей. Образ для дочери-выпускницы в 9-м классе оценивается в 10 тысяч рублей и в 11-м классе — в 11,5 тысячи рублей.

Аренда коттеджа на выпускной в Екатеринбурге стала дороже на 40%. Подобный рост связан с высоким сезонным спросом на загородную недвижимость.

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Организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется от 10 тысяч до 28 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob. «Если ребенок заканчивает 9-й класс в Екатеринбурге, то мероприятие обойдется в 10 тысяч рублей. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16,5 тысячи рублей. В столице Урала — 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Наряд девятиклассника в Екатеринбурге стоит порядка 11,5 тысячи рублей. Одеть выпускника 11-го класс обойдется семейному бюджету в 13 тысяч рублей. Образ для дочери-выпускницы в 9-м классе оценивается в 10 тысяч рублей и в 11-м классе — в 11,5 тысячи рублей. Аренда коттеджа на выпускной в Екатеринбурге стала дороже на 40%. Подобный рост связан с высоким сезонным спросом на загородную недвижимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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