02 августа 2023

Госдеп предписал сотрудникам посольства США покинуть Нигер вместе с семьями

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Госдеп США дал распоряжение сотрудникам посольства в Нигере покинуть страну Фото:

Госдеп дал распоряжение сотрудникам посольства США в Нигере покинуть страну вместе со своими семьями. Информацию об этом опубликовало ведомство на своем сайте.

«С учетом событий 2 августа госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в Ниамее (прим. — URA.RU столица государства Нигер)», — говорится в сообщении Госдепа.

По данным Госдепа США посольство приостановило плановые услуги. Оно оказывает только экстренное содействие гражданам Соединенных Штатов в Нигере.

Ранее президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. Границы страны были закрыты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Базума. Он назвал смену власти в стране неконституционной.

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Госдеп дал распоряжение сотрудникам посольства США в Нигере покинуть страну вместе со своими семьями. Информацию об этом опубликовало ведомство на своем сайте. «С учетом событий 2 августа госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в Ниамее (прим. — URA.RU столица государства Нигер)», — говорится в сообщении Госдепа. По данным Госдепа США посольство приостановило плановые услуги. Оно оказывает только экстренное содействие гражданам Соединенных Штатов в Нигере. Ранее президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. Границы страны были закрыты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Базума. Он назвал смену власти в стране неконституционной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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