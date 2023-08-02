Госдеп предписал сотрудникам посольства США покинуть Нигер вместе с семьями

Госдеп дал распоряжение сотрудникам посольства США в Нигере покинуть страну вместе со своими семьями. Информацию об этом опубликовало ведомство на своем сайте.
«С учетом событий 2 августа госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в Ниамее (прим. — URA.RU столица государства Нигер)», — говорится в сообщении Госдепа.
По данным Госдепа США посольство приостановило плановые услуги. Оно оказывает только экстренное содействие гражданам Соединенных Штатов в Нигере.
Ранее президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. Границы страны были закрыты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Базума. Он назвал смену власти в стране неконституционной.
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