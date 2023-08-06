06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

В ХМАО зоомагазины поднимают цены на элитные корма для домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Барахолка у креативного кластера Л52. Екатеринбург, собака, домашнее животное, корги, обнимание
Корма для животных подорожали на 15-20% Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе зоомагазины начали поднимать цены на элитные корма для домашних животных. Зарубежные марки продукции премиум-класса подорожали на 15-20%. Об этом URA.RU рассказал источник в предпринимательском сообществе и подтвердили в югорских зоомагазинах.

«Выросли цены у поставщиков, поэтому и мы начали поднимать. В основном пришлось повысить в пределах 15-20%. Пока на самые ходовые позиции. Например, из зарубежных кормов для собак это Farmina, Grandorf и еще Monge», — рассказывает владелец одного из зоомагазинов в Нижневартовске.

Ситуацию с удорожанием кормов подтверждают и в других югорских торговых точках. По словам предпринимателей, цены поднялись из-за роста курса иностранных валют. «Подорожали не только корма для собак, но и для кошек. Доллар поднимается, поэтому идет удорожание. Их же закупают в валюте», — прокомментировала журналисту агентства менеджер магазина «Зверье мое» Екатерина Азрапкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное лакомство для собак. Тогда речь шла о продукции Denta Stix.

Удорожание товаров и проблемы с поставками некоторой продукции в России начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт.

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В Ханты-Мансийском автономном округе зоомагазины начали поднимать цены на элитные корма для домашних животных. Зарубежные марки продукции премиум-класса подорожали на 15-20%. Об этом URA.RU рассказал источник в предпринимательском сообществе и подтвердили в югорских зоомагазинах. «Выросли цены у поставщиков, поэтому и мы начали поднимать. В основном пришлось повысить в пределах 15-20%. Пока на самые ходовые позиции. Например, из зарубежных кормов для собак это Farmina, Grandorf и еще Monge», — рассказывает владелец одного из зоомагазинов в Нижневартовске. Ситуацию с удорожанием кормов подтверждают и в других югорских торговых точках. По словам предпринимателей, цены поднялись из-за роста курса иностранных валют. «Подорожали не только корма для собак, но и для кошек. Доллар поднимается, поэтому идет удорожание. Их же закупают в валюте», — прокомментировала журналисту агентства менеджер магазина «Зверье мое» Екатерина Азрапкина. Ранее URA.RU рассказывало, что в зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное лакомство для собак. Тогда речь шла о продукции Denta Stix. Удорожание товаров и проблемы с поставками некоторой продукции в России начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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