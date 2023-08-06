Пермские вузы вводят обязательный курс, который учит патриотизму

Пермские вузы с сентября вводя курс «Основы государственности», который учит патриотизму

07 августа 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Студенты начнут изучать «Основы государственности» с сентября Фото: Марина Молдавская © URA.RU Высшие учебные заведения в Перми в начале учебного года 2023-2024 вводят новый курс «Основы государственности». Как сообщили URA.RUв Пермском государственном университете (ПГНИУ), вуз уже получил аннотацию курса. В ней сказано, что целью курса, помимо прочего, является развитие у студентов чувства патриотизма. «Курс „Основы российской государственности“ теперь входит в обязательную часть всех учебных планов всех направлений и специальностей вуза, наряду с „Историей России“, „Иностранным языком“, „Философией“ и некоторыми другими. Будет преподаваться на первом курсе университета», — сообщили URA.RU в ПГНИУ, уточнив, что аналогичный курс будет преподаваться и в других вузах края. Одна из задач новой дисциплины, «рассмотреть фундаментальные открытия, изобретения достижения и свершения […] представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость к своему народу», — поясняется в аннотации. О введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года объявил президент Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. После этого Минобрнауки приступило к подготовке специалистов, которые с 1 сентября 2023 года начнут преподавать в российских вузах новый образовательный модуль.

Высшие учебные заведения в Перми в начале учебного года 2023-2024 вводят новый курс «Основы государственности». Как сообщили URA.RUв Пермском государственном университете (ПГНИУ), вуз уже получил аннотацию курса. В ней сказано, что целью курса, помимо прочего, является развитие у студентов чувства патриотизма. «Курс „Основы российской государственности“ теперь входит в обязательную часть всех учебных планов всех направлений и специальностей вуза, наряду с „Историей России“, „Иностранным языком“, „Философией“ и некоторыми другими. Будет преподаваться на первом курсе университета», — сообщили URA.RU в ПГНИУ, уточнив, что аналогичный курс будет преподаваться и в других вузах края. Одна из задач новой дисциплины, «рассмотреть фундаментальные открытия, изобретения достижения и свершения […] представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость к своему народу», — поясняется в аннотации. О введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года объявил президент Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. После этого Минобрнауки приступило к подготовке специалистов, которые с 1 сентября 2023 года начнут преподавать в российских вузах новый образовательный модуль.