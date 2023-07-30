Минобрнауки разослало методички в вузы для модуля «Обучение служением»

31 июля 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

Курс направлен на развитие у студентов гражданственности, патриотизма и лидерства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство науки и высшего образования выслало в вузы методички по внедрению модуля «Обучение служением». Этот курс направлен на развитие у студентов гражданственности, патриотизма и лидерства. Соответствующее распоряжения журналистам выслали в Минобрнауки. «В России разработали и направили в вузы методические рекомендации по реализации модуля „Обучение служением“. Курс должен развить у студентов гражданственность, патриотизм, лидерство, гражданскую солидарность и традиционные ценности при помощи решения социально значимой задачи в рамках основной образовательной программы. Пилотный проект внедрять в 100 высших учебных заведениях. Первый разъясняющий вебинар для преподавателей проведут 2 августа», — документ Минобрнауки предоставили журналистам «Ведомостей». Они дополнили, что разработать этот курс поручил президент Владимир Путин до 1 сентября 2023. Ранее URA.RU писало, что в российских школах изменятся подходы к воспитанию детей. Их планировали обучать на опыте жителей и защитников Донбасса, которые на протяжении всей современной истории ассоциировали себя с Россией. Это хотели сделать для того, чтобы в будущем подрастающее поколение не побоялось взять в руки оружие в случае мобилизации, сообщили эксперты.

Министерство науки и высшего образования выслало в вузы методички по внедрению модуля «Обучение служением». Этот курс направлен на развитие у студентов гражданственности, патриотизма и лидерства. Соответствующее распоряжения журналистам выслали в Минобрнауки. «В России разработали и направили в вузы методические рекомендации по реализации модуля „Обучение служением“. Курс должен развить у студентов гражданственность, патриотизм, лидерство, гражданскую солидарность и традиционные ценности при помощи решения социально значимой задачи в рамках основной образовательной программы. Пилотный проект внедрять в 100 высших учебных заведениях. Первый разъясняющий вебинар для преподавателей проведут 2 августа», — документ Минобрнауки предоставили журналистам «Ведомостей». Они дополнили, что разработать этот курс поручил президент Владимир Путин до 1 сентября 2023. Ранее URA.RU писало, что в российских школах изменятся подходы к воспитанию детей. Их планировали обучать на опыте жителей и защитников Донбасса, которые на протяжении всей современной истории ассоциировали себя с Россией. Это хотели сделать для того, чтобы в будущем подрастающее поколение не побоялось взять в руки оружие в случае мобилизации, сообщили эксперты.