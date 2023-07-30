30 июля 2023

Минобрнауки разослало методички в вузы для модуля «Обучение служением»

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина победы в битве за Сталинград. Акция памяти. Курган, студенты
Курс направлен на развитие у студентов гражданственности, патриотизма и лидерства Фото:

Министерство науки и высшего образования выслало в вузы методички по внедрению модуля «Обучение служением». Этот курс направлен на развитие у студентов гражданственности, патриотизма и лидерства. Соответствующее распоряжения журналистам выслали в Минобрнауки.

«В России разработали и направили в вузы методические рекомендации по реализации модуля „Обучение служением“. Курс должен развить у студентов гражданственность, патриотизм, лидерство, гражданскую солидарность и традиционные ценности при помощи решения социально значимой задачи в рамках основной образовательной программы. Пилотный проект внедрять в 100 высших учебных заведениях. Первый разъясняющий вебинар для преподавателей проведут 2 августа», — документ Минобрнауки предоставили журналистам «Ведомостей». Они дополнили, что разработать этот курс поручил президент Владимир Путин до 1 сентября 2023.

Ранее URA.RU писало, что в российских школах изменятся подходы к воспитанию детей. Их планировали обучать на опыте жителей и защитников Донбасса, которые на протяжении всей современной истории ассоциировали себя с Россией. Это хотели сделать для того, чтобы в будущем подрастающее поколение не побоялось взять в руки оружие в случае мобилизации, сообщили эксперты.

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Министерство науки и высшего образования выслало в вузы методички по внедрению модуля «Обучение служением». Этот курс направлен на развитие у студентов гражданственности, патриотизма и лидерства. Соответствующее распоряжения журналистам выслали в Минобрнауки. «В России разработали и направили в вузы методические рекомендации по реализации модуля „Обучение служением“. Курс должен развить у студентов гражданственность, патриотизм, лидерство, гражданскую солидарность и традиционные ценности при помощи решения социально значимой задачи в рамках основной образовательной программы. Пилотный проект внедрять в 100 высших учебных заведениях. Первый разъясняющий вебинар для преподавателей проведут 2 августа», — документ Минобрнауки предоставили журналистам «Ведомостей». Они дополнили, что разработать этот курс поручил президент Владимир Путин до 1 сентября 2023. Ранее URA.RU писало, что в российских школах изменятся подходы к воспитанию детей. Их планировали обучать на опыте жителей и защитников Донбасса, которые на протяжении всей современной истории ассоциировали себя с Россией. Это хотели сделать для того, чтобы в будущем подрастающее поколение не побоялось взять в руки оружие в случае мобилизации, сообщили эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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