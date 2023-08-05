Австралийский активист отправил протестующим в Гане российские флаги

Активист из Австралии Семен Бойков, поддерживающий Россию, заказал для африканской страны Ганы около ста российских флагов и портретов президента РФ Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Кроме того, он активно поддерживает протесты в рамках своей программы на австралийском радио TNT.
«Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые. В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке», — цитируют слова Бойкова РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны.
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