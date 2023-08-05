Австралийский активист отправил протестующим в Гане российские флаги

Австралийский активист Бойков отправил участникам протестов против НАТО в Гане флаги РФ

05 августа 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Флаги России и портреты Владимира Путина отправятся в Гану Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Активист из Австралии Семен Бойков, поддерживающий Россию, заказал для африканской страны Ганы около ста российских флагов и портретов президента РФ Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Кроме того, он активно поддерживает протесты в рамках своей программы на австралийском радио TNT. «Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые. В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке», — цитируют слова Бойкова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны.

Активист из Австралии Семен Бойков, поддерживающий Россию, заказал для африканской страны Ганы около ста российских флагов и портретов президента РФ Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Кроме того, он активно поддерживает протесты в рамках своей программы на австралийском радио TNT. «Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые. В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке», — цитируют слова Бойкова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны.