Австралийский активист отправил протестующим в Гане российские флаги

Австралийский активист Бойков отправил участникам протестов против НАТО в Гане флаги РФ
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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
Флаги России и портреты Владимира Путина отправятся в Гану Фото:
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Активист из Австралии Семен Бойков, поддерживающий Россию, заказал для африканской страны Ганы около ста российских флагов и портретов президента РФ Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Кроме того, он активно поддерживает протесты в рамках своей программы на австралийском радио TNT.

«Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые. В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке», — цитируют слова Бойкова РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны.

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Активист из Австралии Семен Бойков, поддерживающий Россию, заказал для африканской страны Ганы около ста российских флагов и портретов президента РФ Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Кроме того, он активно поддерживает протесты в рамках своей программы на австралийском радио TNT. «Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые. В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке», — цитируют слова Бойкова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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