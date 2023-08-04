В США опровергли западный миф о Путине

Time: Африка опровергает миф Запада о том, что Путин стал изгоем

05 августа 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Журналисты Time подвергли сомнению западный миф о Путине, который, якобы остался без союзников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Соединенных штатах Америки подвергли сомнению западный миф о том, что президент РФ Владимир Путин остался без союзников. Влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. «В США и Европе ощутили тревогу, когда увидели, что жители Нигера выходят на улицы с транспарантами в поддержку российского лидера и флагами. Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику», — пишет американский журнал Time . По мнению американских журналистов, Россия и ее президент Путин имеют в Африке сильное влияние. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны. Миф о том, что Путин «стал изгоем во всем мире» рушится на глазах у всех, особенно на примере африканских государств. Ранее американские эксперты предупредили о том, что Россия усилила свое влияние в Африке за счет расширения военного сотрудничества, благодаря которому она получила доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых. Аналитики из Пентагона опасаются появления новых российских военных баз в странах Африки.

В Соединенных штатах Америки подвергли сомнению западный миф о том, что президент РФ Владимир Путин остался без союзников. Влияние Путина в Африке усиливается. Об этом сообщают американские журналисты. «В США и Европе ощутили тревогу, когда увидели, что жители Нигера выходят на улицы с транспарантами в поддержку российского лидера и флагами. Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику», — пишет американский журнал Time. По мнению американских журналистов, Россия и ее президент Путин имеют в Африке сильное влияние. Это связано, в том числе, с экспортом из России продовольствия и оружия в африканские страны. Миф о том, что Путин «стал изгоем во всем мире» рушится на глазах у всех, особенно на примере африканских государств. Ранее американские эксперты предупредили о том, что Россия усилила свое влияние в Африке за счет расширения военного сотрудничества, благодаря которому она получила доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых. Аналитики из Пентагона опасаются появления новых российских военных баз в странах Африки.