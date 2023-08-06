Картаполов отправил российским бойцам снаряды с надписью «За детей Донбасса». Фото, видео

06 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов отправил снаряды для российских бойцов с надписью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов передал бойцам в зоне спецоперации боеприпасы. На них был написан текст «За детей Донбасса». «Передали на передовую нашим бойцам очередной груз, необходимое для успешного выполнения боевых задач!» — написал Андрей Картаполов в своем telegram-канале . Надпись на снаряде гласит: «От комитета по обороне и Картаполова за детей Донбасса». Во время спецоперации российские военные иногда наносят на снаряды надписи. Хоть после попадания боеприпас разрывается, послание можно прочитать на обломках. Например, зимой 2022 года танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ». Фото: telegram-канал Андрей КартаполоV / https://t.me/pravda_oborona/3376

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов передал бойцам в зоне спецоперации боеприпасы. На них был написан текст «За детей Донбасса». «Передали на передовую нашим бойцам очередной груз, необходимое для успешного выполнения боевых задач!» — написал Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Надпись на снаряде гласит: «От комитета по обороне и Картаполова за детей Донбасса». Во время спецоперации российские военные иногда наносят на снаряды надписи. Хоть после попадания боеприпас разрывается, послание можно прочитать на обломках. Например, зимой 2022 года танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ».