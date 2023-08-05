Ураганный ветер оборвал провода в поселке в Челябинской области

Ураганный ветер оборвал провода в поселке Кассель в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за сильного дождя оказались затопленный улицы.
«В воскресенье в Нагайбакском районе прошел сильный дождь с ветром. В поселке Кассель оборвало провода линии электропередачи. Дождевые потоки на некоторое время затопили улицы поселка», — пишет районная газета «Всходы».
Глава Кассельского поселения Андрей Артемьев сообщил, что идет ликвидация последствий непогоды. Ремонтные бригады работают на месте аварии.
В Челябинской области с 4 августа действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о ливнях, грозах и ветре до 25 метров в секунду.
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