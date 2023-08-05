Ураганный ветер оборвал провода в поселке в Челябинской области

06 августа 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Линию электропередачи повредил сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ураганный ветер оборвал провода в поселке Кассель в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за сильного дождя оказались затопленный улицы. «В воскресенье в Нагайбакском районе прошел сильный дождь с ветром. В поселке Кассель оборвало провода линии электропередачи. Дождевые потоки на некоторое время затопили улицы поселка», — пишет районная газета «Всходы». Глава Кассельского поселения Андрей Артемьев сообщил, что идет ликвидация последствий непогоды. Ремонтные бригады работают на месте аварии. В Челябинской области с 4 августа действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о ливнях, грозах и ветре до 25 метров в секунду.

Ураганный ветер оборвал провода в поселке Кассель в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за сильного дождя оказались затопленный улицы. «В воскресенье в Нагайбакском районе прошел сильный дождь с ветром. В поселке Кассель оборвало провода линии электропередачи. Дождевые потоки на некоторое время затопили улицы поселка», — пишет районная газета «Всходы». Глава Кассельского поселения Андрей Артемьев сообщил, что идет ликвидация последствий непогоды. Ремонтные бригады работают на месте аварии. В Челябинской области с 4 августа действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о ливнях, грозах и ветре до 25 метров в секунду.