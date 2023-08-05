05 августа 2023

Ураганный ветер оборвал провода в поселке в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, лэп, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
Линию электропередачи повредил сильный ветер Фото:

Ураганный ветер оборвал провода в поселке Кассель в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за сильного дождя оказались затопленный улицы.

«В воскресенье в Нагайбакском районе прошел сильный дождь с ветром. В поселке Кассель оборвало провода линии электропередачи. Дождевые потоки на некоторое время затопили улицы поселка», — пишет районная газета «Всходы».

Глава Кассельского поселения Андрей Артемьев сообщил, что идет ликвидация последствий непогоды. Ремонтные бригады работают на месте аварии.

В Челябинской области с 4 августа действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о ливнях, грозах и ветре до 25 метров в секунду.

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Ураганный ветер оборвал провода в поселке Кассель в Нагайбакском районе Челябинской области. Из-за сильного дождя оказались затопленный улицы. «В воскресенье в Нагайбакском районе прошел сильный дождь с ветром. В поселке Кассель оборвало провода линии электропередачи. Дождевые потоки на некоторое время затопили улицы поселка», — пишет районная газета «Всходы». Глава Кассельского поселения Андрей Артемьев сообщил, что идет ликвидация последствий непогоды. Ремонтные бригады работают на месте аварии. В Челябинской области с 4 августа действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о ливнях, грозах и ветре до 25 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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