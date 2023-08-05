Синоптики продлили штормовое предупреждение в Челябинской области

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение, объявленное 4 августа. Ливни и грозы задержатся в регионе до конца воскресенья, сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В ближайшие часы и до конца суток 6 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте челябинского ЦГМС.
Штормовое предупреждение действует в регионе с 4 августа. В юго-западных районах области 6—7 августа сохраняется высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность.
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