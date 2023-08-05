05 августа 2023
04 августа 2023

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, воронка, шторм, прогноз, буря, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
Непогода продержится в регионе еще сутки Фото:

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение, объявленное 4 августа. Ливни и грозы задержатся в регионе до конца воскресенья, сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В ближайшие часы и до конца суток 6 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте челябинского ЦГМС.

Штормовое предупреждение действует в регионе с 4 августа. В юго-западных районах области 6—7 августа сохраняется высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность.

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В Челябинской области продлено штормовое предупреждение, объявленное 4 августа. Ливни и грозы задержатся в регионе до конца воскресенья, сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В ближайшие часы и до конца суток 6 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте челябинского ЦГМС. Штормовое предупреждение действует в регионе с 4 августа. В юго-западных районах области 6—7 августа сохраняется высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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