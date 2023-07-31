В Госдуме хотят ограничить работу иностранных исследовательских компаний

31 июля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Зарубежные исследовательские компании собирают данные о россиянах, в том числе о составе потребительской корзины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуму внесен законопроект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. Документ призван противодействовать санкциям недружественных стран. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. «На протяжении последних 20 лет на территории РФ ряд западных, в том числе из недружественных стран, компаний ведут исследования. Они собирают и аккумулируют данные о российских товарных рынках, о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах России. Данные собираются при приобретении товаров практически по всем торговым сетям и по всем группам товаров», — сказал Игорь Антропенко. По словам политика, новый законопроект призван защитить данные россиян. «Законом предлагается сделать так, чтобы не менее 80% уставного капитала исследовательской компании принадлежало российским юридическим (физическим) лицам. Сама компания должна быть российским юридическим лицом», — уточнил депутат Госдумы. «Кроме того, исследовательская компания должна направить заявление о включении сведений о себе в реестр, который будет вести ФАС России. Исследовательские компании, не включенные в реестр или исключенные из него, не вправе осуществлять исследование рынка. Заключение с такими компаниями договоров не допускается», — отметил Антропенко. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению сопоставимости, открытости, достоверности, полноты и наследуемости данных, полученных в результате исследования товарных рынков, а также последующего применения данных в законодательно установленных целях», — заключил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесен законопроект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. Документ призван противодействовать санкциям недружественных стран. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. «На протяжении последних 20 лет на территории РФ ряд западных, в том числе из недружественных стран, компаний ведут исследования. Они собирают и аккумулируют данные о российских товарных рынках, о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах России. Данные собираются при приобретении товаров практически по всем торговым сетям и по всем группам товаров», — сказал Игорь Антропенко. По словам политика, новый законопроект призван защитить данные россиян. «Законом предлагается сделать так, чтобы не менее 80% уставного капитала исследовательской компании принадлежало российским юридическим (физическим) лицам. Сама компания должна быть российским юридическим лицом», — уточнил депутат Госдумы. «Кроме того, исследовательская компания должна направить заявление о включении сведений о себе в реестр, который будет вести ФАС России. Исследовательские компании, не включенные в реестр или исключенные из него, не вправе осуществлять исследование рынка. Заключение с такими компаниями договоров не допускается», — отметил Антропенко. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению сопоставимости, открытости, достоверности, полноты и наследуемости данных, полученных в результате исследования товарных рынков, а также последующего применения данных в законодательно установленных целях», — заключил политик.