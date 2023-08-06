06 августа 2023

Стало известно, когда появится пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга

Уральское ГУ Банка России: купюра 5000 рублей с видами Екатеринбурга появится в конце 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятитысячная купюра с видами Екатеринбурга появится в конце 2023 года Фото:

Пятитысячная купюра с изображением достопримечательностей Екатеринбурга появится к концу 2023 года. Об этом заявили в Уральском главном управлении Банка России.

«Дизайн купюры будет обнародован только в момент ее выхода», — передает сообщение Уральского ГУ Банка России Е1. Купюра номиналом пять тысяч рублей поступит в оборот в конце 2023 года.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Уральское ГУ Банка России с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. На ней могут появится Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга или памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

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Пятитысячная купюра с изображением достопримечательностей Екатеринбурга появится к концу 2023 года. Об этом заявили в Уральском главном управлении Банка России. «Дизайн купюры будет обнародован только в момент ее выхода», — передает сообщение Уральского ГУ Банка России Е1. Купюра номиналом пять тысяч рублей поступит в оборот в конце 2023 года. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Уральское ГУ Банка России с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. На ней могут появится Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга или памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.
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