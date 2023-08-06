Губернатор и ЕВРАЗ определили судьбу свердловского мэра

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и металлургический холдинг ЕВРАЗ поддержали выдвижение действующего мэра Качканара Андрея Ярославцева на новый срок. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Ярославцев оказался удобен своей сговорчивостью как региональному истеблишменту в лице губернатора, в первую очередь, так и ЕВРАЗу, который владеет местным градообразующим предприятием. Так что его кандидатура спокойно пройдет и через комиссию по отбору кандидатов, и через выборы в гордуме. Депутаты, скорее всего, единогласно его изберут», — сказал источник.
Согласно закону Свердловской области, глав муниципалитетов в регионе избирают депутаты местных дум из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Срок полномочий составляет пять лет.
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