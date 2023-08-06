06 августа 2023

Губернатор и ЕВРАЗ определили судьбу свердловского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в поселке Ис. Свердловская область, город качканар, стела качканар
Мэр Качканара останется в своем кресле еще на пять лет Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и металлургический холдинг ЕВРАЗ поддержали выдвижение действующего мэра Качканара Андрея Ярославцева на новый срок. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Ярославцев оказался удобен своей сговорчивостью как региональному истеблишменту в лице губернатора, в первую очередь, так и ЕВРАЗу, который владеет местным градообразующим предприятием. Так что его кандидатура спокойно пройдет и через комиссию по отбору кандидатов, и через выборы в гордуме. Депутаты, скорее всего, единогласно его изберут», — сказал источник.

Согласно закону Свердловской области, глав муниципалитетов в регионе избирают депутаты местных дум из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Срок полномочий составляет пять лет.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и металлургический холдинг ЕВРАЗ поддержали выдвижение действующего мэра Качканара Андрея Ярославцева на новый срок. Об этом сообщил источник URA.RU. «Ярославцев оказался удобен своей сговорчивостью как региональному истеблишменту в лице губернатора, в первую очередь, так и ЕВРАЗу, который владеет местным градообразующим предприятием. Так что его кандидатура спокойно пройдет и через комиссию по отбору кандидатов, и через выборы в гордуме. Депутаты, скорее всего, единогласно его изберут», — сказал источник. Согласно закону Свердловской области, глав муниципалитетов в регионе избирают депутаты местных дум из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Срок полномочий составляет пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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