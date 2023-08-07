Власти благоустроят мемориал на Уралмаше, посвященный погибшим во время ВОВ

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Монтаж центральной части памятника детям-труженикам тыла. Екатеринбург, монтаж памятника, установка памятника
Стоимость работ по благоустройству памятника составляет 723 тысяч рублей Фото:

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, чтобы благоустроить мемориальный комплекс, посвященный уралмашевцам, погибшим во время Великой отечественной войны. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документу, подрядчику нужно будет демонтировать и вывезти старую гранитную плитку. После чего подрядчику нужно будет установить новую. Работы необходимо выполнить сроком до 15 сентября. Стоимость работ составляет 723 тысячи рублей.

Мемориал уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположен в Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки, в начале бульвара Культуры. Монумент, выполненный из черного лабрадорита и серого гранита. Он был открыт 8 мая 1969 года. Памятник стал первым в Свердловске мемориалом в честь погибших в Великой Отечественной войне. Ежегодно в День Победы у памятника проводится митинг с возложением цветов.

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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, чтобы благоустроить мемориальный комплекс, посвященный уралмашевцам, погибшим во время Великой отечественной войны. Информация появилась на сайте госзакупок. Согласно документу, подрядчику нужно будет демонтировать и вывезти старую гранитную плитку. После чего подрядчику нужно будет установить новую. Работы необходимо выполнить сроком до 15 сентября. Стоимость работ составляет 723 тысячи рублей. Мемориал уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположен в Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки, в начале бульвара Культуры. Монумент, выполненный из черного лабрадорита и серого гранита. Он был открыт 8 мая 1969 года. Памятник стал первым в Свердловске мемориалом в честь погибших в Великой Отечественной войне. Ежегодно в День Победы у памятника проводится митинг с возложением цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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