Власти благоустроят мемориал на Уралмаше, посвященный погибшим во время ВОВ

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, чтобы благоустроить мемориальный комплекс, посвященный уралмашевцам, погибшим во время Великой отечественной войны. Информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно документу, подрядчику нужно будет демонтировать и вывезти старую гранитную плитку. После чего подрядчику нужно будет установить новую. Работы необходимо выполнить сроком до 15 сентября. Стоимость работ составляет 723 тысячи рублей.
Мемориал уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположен в Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки, в начале бульвара Культуры. Монумент, выполненный из черного лабрадорита и серого гранита. Он был открыт 8 мая 1969 года. Памятник стал первым в Свердловске мемориалом в честь погибших в Великой Отечественной войне. Ежегодно в День Победы у памятника проводится митинг с возложением цветов.
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