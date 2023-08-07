07 августа 2023

Пьяного челябинца сняли с авиарейса до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Мужчина устроил дебош в аэропорту имени Курчатова Фото:

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские сняли с рейса до Москвы пьяного пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, он сначала ругался на сотрудников авиакомпании, а после начал ругать полицейских.

«Мужчина был замечен патрулем в зале вылета внутренних авиалиний, при этом он громко возмущался медлительностью работников авиакомпании, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс до Москвы. Полицейские сделали замечание гражданину и объяснили, что подобное поведение в общественном месте недопустимо. Реакцией на слова стражей порядка, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, стали откровенная агрессия и мат», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Там отметили, что дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть. При проверке документов выяснилось, что мужчина нигде не работает, имеет судимость за нарушение неприкосновенности жилища, сопряженное с применением насилия. При прохождении медосвидетельствования в его крови был обнаружен алкоголь.

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В аэропорту Челябинска транспортные полицейские сняли с рейса до Москвы пьяного пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, он сначала ругался на сотрудников авиакомпании, а после начал ругать полицейских. «Мужчина был замечен патрулем в зале вылета внутренних авиалиний, при этом он громко возмущался медлительностью работников авиакомпании, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс до Москвы. Полицейские сделали замечание гражданину и объяснили, что подобное поведение в общественном месте недопустимо. Реакцией на слова стражей порядка, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, стали откровенная агрессия и мат», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции. Там отметили, что дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть. При проверке документов выяснилось, что мужчина нигде не работает, имеет судимость за нарушение неприкосновенности жилища, сопряженное с применением насилия. При прохождении медосвидетельствования в его крови был обнаружен алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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