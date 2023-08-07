Пьяного челябинца сняли с авиарейса до Москвы

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские сняли с рейса до Москвы пьяного пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, он сначала ругался на сотрудников авиакомпании, а после начал ругать полицейских.
«Мужчина был замечен патрулем в зале вылета внутренних авиалиний, при этом он громко возмущался медлительностью работников авиакомпании, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс до Москвы. Полицейские сделали замечание гражданину и объяснили, что подобное поведение в общественном месте недопустимо. Реакцией на слова стражей порядка, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, стали откровенная агрессия и мат», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Там отметили, что дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть. При проверке документов выяснилось, что мужчина нигде не работает, имеет судимость за нарушение неприкосновенности жилища, сопряженное с применением насилия. При прохождении медосвидетельствования в его крови был обнаружен алкоголь.
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