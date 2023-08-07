07 августа 2023

Налоговая служба банкротит аэропорт пермского экс-депутата в Березниках

В Перми инспекция ФНС обратилась в суд с иском к ООО «Аэропорт „Березники“»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, самолет, малая авиация, ак тайга, dhc - 6, DHC 6
Идею покупки аэропорта ранее рассматривали власти Пермского края Фото:

В арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом ООО «Аэропорт „Березники“», принадлежащее бывшему депутату регионального заксобрания Александру Флегинскому. С соответствующим иском в суд обратилась межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом.

«Заявление о признании должника банкротом от ФНС России МИ по управлению долгом. Должник — ООО «Аэропорт Березники», — сообщается в картотеке на сайте суда. Сумма задолженности не указана. Ранее иск о банкротстве аэропорта в Березниках инспекцией ФНС подавался в 2021 году. Тогда сумма долга составляла более 580 тысяч рублей, а заявление было оставлено без движения и в итоге возвращено заявителю.

Постоянное авиасообщение с Березниками было закрыто в 2003 году по причине его убыточности. Муниципальный аэропорт признали банкротом, имущество передали на баланс края и приватизировали. В 2008 году активы за 61,7 млн рублей выкупил бизнесмен Александр Флегинский, который на то время также являлся депутатом заксобрания Пермского края. В имущественный комплекс аэропорта входят аэровокзал с пропускной способностью 50 человек в час, здание управления, котельная, автобаза и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы — 1,5 тысячи метров. В настоящее время аэропорт не сертифицирован для приема самолетов. В 2021 году пермские власти рассматривали возможность его выкупа в краевую собственность. Актив также выставлялся на продажу через голландский аукцион.

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В арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом ООО «Аэропорт „Березники“», принадлежащее бывшему депутату регионального заксобрания Александру Флегинскому. С соответствующим иском в суд обратилась межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом. «Заявление о признании должника банкротом от ФНС России МИ по управлению долгом. Должник — ООО «Аэропорт Березники», — сообщается в картотеке на сайте суда. Сумма задолженности не указана. Ранее иск о банкротстве аэропорта в Березниках инспекцией ФНС подавался в 2021 году. Тогда сумма долга составляла более 580 тысяч рублей, а заявление было оставлено без движения и в итоге возвращено заявителю. Постоянное авиасообщение с Березниками было закрыто в 2003 году по причине его убыточности. Муниципальный аэропорт признали банкротом, имущество передали на баланс края и приватизировали. В 2008 году активы за 61,7 млн рублей выкупил бизнесмен Александр Флегинский, который на то время также являлся депутатом заксобрания Пермского края. В имущественный комплекс аэропорта входят аэровокзал с пропускной способностью 50 человек в час, здание управления, котельная, автобаза и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы — 1,5 тысячи метров. В настоящее время аэропорт не сертифицирован для приема самолетов. В 2021 году пермские власти рассматривали возможность его выкупа в краевую собственность. Актив также выставлялся на продажу через голландский аукцион.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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