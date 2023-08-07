Жителей ХМАО зовут работать упаковщиками на черноморском побережье с зарплатой в 130 тысяч

08 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Работникам обещают платить до 130 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителей Нижневартовска приглашают работать упаковщиками на складе в Анапе. За вахту работникам обещают платить до 130 тысяч рублей, а также обеспечить жильем и питанием. «Работа вахтой с проживанием и питанием. Обязанности: укладка изделий, фасовка, упаковка. Зарплата 120-130 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Кроме черноморского побережья, сотрудники могут выбрать работу на складе в Москве. Длительность вахты компания предлагает выбрать самим сотрудникам от 20 до 90 смен. Работать можно как с выходными, так и без. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут бульдозеристов. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в размере 345 тысяч рублей.

Жителей Нижневартовска приглашают работать упаковщиками на складе в Анапе. За вахту работникам обещают платить до 130 тысяч рублей, а также обеспечить жильем и питанием. «Работа вахтой с проживанием и питанием. Обязанности: укладка изделий, фасовка, упаковка. Зарплата 120-130 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Кроме черноморского побережья, сотрудники могут выбрать работу на складе в Москве. Длительность вахты компания предлагает выбрать самим сотрудникам от 20 до 90 смен. Работать можно как с выходными, так и без. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут бульдозеристов. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в размере 345 тысяч рублей.