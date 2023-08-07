07 августа 2023

Жителей ХМАО зовут работать упаковщиками на черноморском побережье с зарплатой в 130 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам обещают платить до 130 тысяч рублей Фото:

Жителей Нижневартовска приглашают работать упаковщиками на складе в Анапе. За вахту работникам обещают платить до 130 тысяч рублей, а также обеспечить жильем и питанием.

«Работа вахтой с проживанием и питанием. Обязанности: укладка изделий, фасовка, упаковка. Зарплата 120-130 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Кроме черноморского побережья, сотрудники могут выбрать работу на складе в Москве.

Длительность вахты компания предлагает выбрать самим сотрудникам от 20 до 90 смен. Работать можно как с выходными, так и без.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут бульдозеристов. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в размере 345 тысяч рублей.

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Жителей Нижневартовска приглашают работать упаковщиками на складе в Анапе. За вахту работникам обещают платить до 130 тысяч рублей, а также обеспечить жильем и питанием. «Работа вахтой с проживанием и питанием. Обязанности: укладка изделий, фасовка, упаковка. Зарплата 120-130 тысяч рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Кроме черноморского побережья, сотрудники могут выбрать работу на складе в Москве. Длительность вахты компания предлагает выбрать самим сотрудникам от 20 до 90 смен. Работать можно как с выходными, так и без. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут бульдозеристов. Сотрудникам предстоит работать на технике Caterpillar, а максимальную зарплату обещают в размере 345 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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