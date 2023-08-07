В Сургуте пройдет фэшн-тусовка «Ночь парикмахеров»

Топовые стилисты России обучат сургутян секретам парикмахерского мастерства на вечеринке «Ночь парикмахеров» 12 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
Творческая встреча, приуроченная ко Дню парикмахера, пройдет на площадке развлекательного комплекса «Вавилон» 12 сентября в 20:00. Для гостей организуют шоу-программу c танцевальной вечеринкой и интерактивными развлечениями. «Главным событием вечеринки станут мастер-классы от VIP-гостей, которые будут транслироваться на большом экране в зале», — прокомментировали организаторы.
Атмосферу стиля и красоты создадут творческий партнер Loreal Professionele в России Леонид Романов и тренер сборной страны по парикмахерскому мастерству Максим Лазарев. Преподаватель сети барбершопов «Франт» Александр Кабанов расскажет, как сделать укладку с обложки глянцевого журнала.
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