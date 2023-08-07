07 августа 2023

В Сургуте пройдет фэшн-тусовка «Ночь парикмахеров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие салонов красоты и парикмахерских после карантина. Тюмень, ножницы, салон красоты, парикмахерская, расческа, инструменты парикмахера
Именитые стилисты расскажут о секретах парикмахерского мастерства Фото:

Топовые стилисты России обучат сургутян секретам парикмахерского мастерства на вечеринке «Ночь парикмахеров» 12 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Творческая встреча, приуроченная ко Дню парикмахера, пройдет на площадке развлекательного комплекса «Вавилон» 12 сентября в 20:00. Для гостей организуют шоу-программу c танцевальной вечеринкой и интерактивными развлечениями. «Главным событием вечеринки станут мастер-классы от VIP-гостей, которые будут транслироваться на большом экране в зале», — прокомментировали организаторы.

Атмосферу стиля и красоты создадут творческий партнер Loreal Professionele в России Леонид Романов и тренер сборной страны по парикмахерскому мастерству Максим Лазарев. Преподаватель сети барбершопов «Франт» Александр Кабанов расскажет, как сделать укладку с обложки глянцевого журнала.

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Топовые стилисты России обучат сургутян секретам парикмахерского мастерства на вечеринке «Ночь парикмахеров» 12 сентября. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в социальной сети «Вконтакте». Творческая встреча, приуроченная ко Дню парикмахера, пройдет на площадке развлекательного комплекса «Вавилон» 12 сентября в 20:00. Для гостей организуют шоу-программу c танцевальной вечеринкой и интерактивными развлечениями. «Главным событием вечеринки станут мастер-классы от VIP-гостей, которые будут транслироваться на большом экране в зале», — прокомментировали организаторы. Атмосферу стиля и красоты создадут творческий партнер Loreal Professionele в России Леонид Романов и тренер сборной страны по парикмахерскому мастерству Максим Лазарев. Преподаватель сети барбершопов «Франт» Александр Кабанов расскажет, как сделать укладку с обложки глянцевого журнала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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