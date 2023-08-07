07 августа 2023

Пермякам предлагают упаковывать Snickers за зарплату в 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит 31 марта. Тюмень, цены, сникерс, цены на продукты, полки магазина, snickers
Обязанности заключаются в упаковке шоколадных батончиков Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном московском предприятии. Там необходимо трудиться упаковщиками шоколадных батончиков Snickers. За вахту в 60 рабочих смен можно получить до 300 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Упаковщики конфет, ставка до 5000 рублей за смену. Срок вахты — от 15 до 60 смен на выбор, таким образом можно заработать за одну вахту до 300 тысяч рублей. Обязанности заключаются в упаковке батончиков Snickers», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Рабочих обеспечат бесплатными горячими обедами и жильем, а также частично компенсируют им проезд от Перми до Москвы. Опыт для работы не требуется, трудоустраивают как мужчин, так и женщин. Есть возможность оформить на работу семейные пары.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом на складском комплексе интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda в Московской области. За вахту в 45 смен обещают платить не менее 145 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном московском предприятии. Там необходимо трудиться упаковщиками шоколадных батончиков Snickers. За вахту в 60 рабочих смен можно получить до 300 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. Упаковщики конфет, ставка до 5000 рублей за смену. Срок вахты — от 15 до 60 смен на выбор, таким образом можно заработать за одну вахту до 300 тысяч рублей. Обязанности заключаются в упаковке батончиков Snickers», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Рабочих обеспечат бесплатными горячими обедами и жильем, а также частично компенсируют им проезд от Перми до Москвы. Опыт для работы не требуется, трудоустраивают как мужчин, так и женщин. Есть возможность оформить на работу семейные пары. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом на складском комплексе интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda в Московской области. За вахту в 45 смен обещают платить не менее 145 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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