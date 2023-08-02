Lamoda зовет пермяков фасовать в пакеты одежду за 145 тысяч рублей

Работодатель обещает стабильный заработок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складском комплексе интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda в Московской области. За вахту в 45 рабочих смен обещают платить не менее 145 тысяч рублей. В обязанности входят сборка товаров в контейнеры, а также их упаковка в пакеты.

«Вакансии для жителей Пермского края. Складской комплекс Lamoda приглашает сотрудников склада на вахту. Наш комплекс — один из самых передовых в России, расположен в поселке Быково Раменского района Московской области. Вахта 45 дней — от 145 тысяч рублей на руки. Вам предстоит заниматься распаковкой и маркировкой товаров, размещением их в зоне хранения, сборкой в контейнеры, упаковкой в брендированные пакеты, инвентаризацией», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Сотрудникам склада обещают предоставить бесплатное жилье в общежитии с мебелью и бытовой техникой, горячие обеды за счет работодателя, а также скидки на товары компании. Приветствуется опыт работы кладовщиками или комплектовщиками, но рассматриваются и кандидаты без соответствующих навыков. Для них в ходе рабочего процесса будут проводить обучение.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе бытовой техники бренда Samsung в Москве. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить более 280 тысяч рублей.