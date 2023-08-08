Администрация челябинского района рассчиталась со школьником за укус собаки

Администрация Нязепетровского района Челябинской области выплатила школьнику, которого покусала бездомная собака, 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании причиненного морального вреда. Суд взыскал с администрации района в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Произошедшим заинтересовались после публикации в социальных сетях. Была проведена проверка. По ее результатам установлено, что бездомная собака из стаи напала на 7-летнего мальчика, который шел в школу. Животное повредило ему ногу.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.