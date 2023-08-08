08 августа 2023

Администрация челябинского района рассчиталась со школьником за укус собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, собака, злая собака, домашние животные, домашние питомцы, собака лает, собака на заборе
Администрация выплатила 50 тысяч рублей за травмы, полученные от укуса Фото:

Администрация Нязепетровского района Челябинской области выплатила школьнику, которого покусала бездомная собака, 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании причиненного морального вреда. Суд взыскал с администрации района в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Произошедшим заинтересовались после публикации в социальных сетях. Была проведена проверка. По ее результатам установлено, что бездомная собака из стаи напала на 7-летнего мальчика, который шел в школу. Животное повредило ему ногу.

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Администрация Нязепетровского района Челябинской области выплатила школьнику, которого покусала бездомная собака, 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании причиненного морального вреда. Суд взыскал с администрации района в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Произошедшим заинтересовались после публикации в социальных сетях. Была проведена проверка. По ее результатам установлено, что бездомная собака из стаи напала на 7-летнего мальчика, который шел в школу. Животное повредило ему ногу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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