Администрация челябинского района рассчиталась со школьником за укус собаки

09 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Администрация выплатила 50 тысяч рублей за травмы, полученные от укуса Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Администрация Нязепетровского района Челябинской области выплатила школьнику, которого покусала бездомная собака, 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании причиненного морального вреда. Суд взыскал с администрации района в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Произошедшим заинтересовались после публикации в социальных сетях. Была проведена проверка. По ее результатам установлено, что бездомная собака из стаи напала на 7-летнего мальчика, который шел в школу. Животное повредило ему ногу.

Администрация Нязепетровского района Челябинской области выплатила школьнику, которого покусала бездомная собака, 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании причиненного морального вреда. Суд взыскал с администрации района в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Произошедшим заинтересовались после публикации в социальных сетях. Была проведена проверка. По ее результатам установлено, что бездомная собака из стаи напала на 7-летнего мальчика, который шел в школу. Животное повредило ему ногу.