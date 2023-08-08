В Екатеринбурге вернут к жизни подарок, созданный к 250-летию города

09 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В этом году в рамках фестиваля появится 11 работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Художники Катя Червонных и Степа Пантелеев вернут к жизни барельеф с улицы Луначарского, 17, который был создан как подарок Екатеринбургу (Свердловску) на его 250-летие. Сейчас деятели искусств находятся в поисках баек местных жителей, чтобы через них раскрыть историю барельефа. «Истории горожан лягут в основу аудиоспектакля, который расскажет об этой уникальной части города и главное — о старинном барельефе на стене дома. Предложить свои рассказы можно письменно, заполнив небольшую анкету, так и очно на чаепитии и субботнике 12 августа с 14:00 до 18:00», — рассказали URA.RU представители паблик-арт-программы «ЧО». Барельеф, о котором позаботятся художники, был создан между 1970 и 1973 годами. По задумке советских авторов, он должен был стать цветным, но работу над ним так и не завершили. Истории горожан будут собирать в августе, а затем их обработают. Примерно в конце сентября команда паблик-арт-фестиваля презентует проект. В этом году в рамках «ЧО» появится 11 арт-объектов, среди которых особенно выделяется огромная железная «Е», символизирующая индустриальный образ региона, место скорби и чувствования и надувной цветок. Также творческая команда запускала сплавы по реке Исеть в центре города. Именно этот барельеф был подарком к 250-летию Свердловска Фото: паблик-арт-программа «ЧО»

Художники Катя Червонных и Степа Пантелеев вернут к жизни барельеф с улицы Луначарского, 17, который был создан как подарок Екатеринбургу (Свердловску) на его 250-летие. Сейчас деятели искусств находятся в поисках баек местных жителей, чтобы через них раскрыть историю барельефа. «Истории горожан лягут в основу аудиоспектакля, который расскажет об этой уникальной части города и главное — о старинном барельефе на стене дома. Предложить свои рассказы можно письменно, заполнив небольшую анкету, так и очно на чаепитии и субботнике 12 августа с 14:00 до 18:00», — рассказали URA.RU представители паблик-арт-программы «ЧО». Барельеф, о котором позаботятся художники, был создан между 1970 и 1973 годами. По задумке советских авторов, он должен был стать цветным, но работу над ним так и не завершили. Истории горожан будут собирать в августе, а затем их обработают. Примерно в конце сентября команда паблик-арт-фестиваля презентует проект. В этом году в рамках «ЧО» появится 11 арт-объектов, среди которых особенно выделяется огромная железная «Е», символизирующая индустриальный образ региона, место скорби и чувствования и надувной цветок. Также творческая команда запускала сплавы по реке Исеть в центре города.