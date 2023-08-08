Одиозный депутат из ХМАО заставил полицию искать скрытую камеру в кабинете чиновника. Фото

В Урае депутат Насибуллин заставил полицию искать скрытую камеру в кабинете главы МАУ «Культура»

09 августа 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Аноним пожаловался депутату на слежку в кабинете главы культурного учреждения Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный оппозиционер мэрии Урая депутат городской думы Леонард Насибуллин заставил полицейских искать скрытую камеру в кабинете начальника подведомственного мэрии муниципального автономного учреждения «Культура» Алексея Примака. Депутат рассказал корреспонденту URA.RU, что получил анонимную жалобу от жителей о незаконной видеосъемке и вызвал силовиков. «Жители пожаловались мне, что глава МАУ „Культура“ в Урае Примак якобы ведет незаконную съемку посетителей и совещаний с руководством. Я обратился в полицию. Нам с силовиком пришлось ждать пять часов, пока Примак не приедет на рабочее место и не откроет кабинет», — поделился Насибуллин. В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что камера в кабинете действительно была, но о незаконной съемке говорить нельзя. «На шкафу сотрудник полиции, проводивший обыск, обнаружил наклейку, предупреждающую о видеофиксации», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин инициировал обыски в кабинете в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева. Он заявил в полицию о пропаже дорогостоящей кофемашины, подаренной коллегам бывшим председателем гордумы перед выходом на пенсию. В кабинете висело предупреждение о видеосъемке Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Главный оппозиционер мэрии Урая депутат городской думы Леонард Насибуллин заставил полицейских искать скрытую камеру в кабинете начальника подведомственного мэрии муниципального автономного учреждения «Культура» Алексея Примака. Депутат рассказал корреспонденту URA.RU, что получил анонимную жалобу от жителей о незаконной видеосъемке и вызвал силовиков. «Жители пожаловались мне, что глава МАУ „Культура“ в Урае Примак якобы ведет незаконную съемку посетителей и совещаний с руководством. Я обратился в полицию. Нам с силовиком пришлось ждать пять часов, пока Примак не приедет на рабочее место и не откроет кабинет», — поделился Насибуллин. В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что камера в кабинете действительно была, но о незаконной съемке говорить нельзя. «На шкафу сотрудник полиции, проводивший обыск, обнаружил наклейку, предупреждающую о видеофиксации», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин инициировал обыски в кабинете в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева. Он заявил в полицию о пропаже дорогостоящей кофемашины, подаренной коллегам бывшим председателем гордумы перед выходом на пенсию.