08 августа 2023

Одиозный депутат из ХМАО заставил полицию искать скрытую камеру в кабинете чиновника. Фото

В Урае депутат Насибуллин заставил полицию искать скрытую камеру в кабинете главы МАУ «Культура»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка и настройка тепловизоров гимназии № 35. Екатеринбург, видеокамера, камера наблюдения, установка, камера видеонаблюдения, настройка, техник, видеонаблюдение
Аноним пожаловался депутату на слежку в кабинете главы культурного учреждения Фото:

Главный оппозиционер мэрии Урая депутат городской думы Леонард Насибуллин заставил полицейских искать скрытую камеру в кабинете начальника подведомственного мэрии муниципального автономного учреждения «Культура» Алексея Примака. Депутат рассказал корреспонденту URA.RU, что получил анонимную жалобу от жителей о незаконной видеосъемке и вызвал силовиков.

«Жители пожаловались мне, что глава МАУ „Культура“ в Урае Примак якобы ведет незаконную съемку посетителей и совещаний с руководством. Я обратился в полицию. Нам с силовиком пришлось ждать пять часов, пока Примак не приедет на рабочее место и не откроет кабинет», — поделился Насибуллин.

В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что камера в кабинете действительно была, но о незаконной съемке говорить нельзя. «На шкафу сотрудник полиции, проводивший обыск, обнаружил наклейку, предупреждающую о видеофиксации», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин инициировал обыски в кабинете в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева. Он заявил в полицию о пропаже дорогостоящей кофемашины, подаренной коллегам бывшим председателем гордумы перед выходом на пенсию.

В кабинете висело предупреждение о видеосъемке
В кабинете висело предупреждение о видеосъемке
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный оппозиционер мэрии Урая депутат городской думы Леонард Насибуллин заставил полицейских искать скрытую камеру в кабинете начальника подведомственного мэрии муниципального автономного учреждения «Культура» Алексея Примака. Депутат рассказал корреспонденту URA.RU, что получил анонимную жалобу от жителей о незаконной видеосъемке и вызвал силовиков. «Жители пожаловались мне, что глава МАУ „Культура“ в Урае Примак якобы ведет незаконную съемку посетителей и совещаний с руководством. Я обратился в полицию. Нам с силовиком пришлось ждать пять часов, пока Примак не приедет на рабочее место и не откроет кабинет», — поделился Насибуллин. В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что камера в кабинете действительно была, но о незаконной съемке говорить нельзя. «На шкафу сотрудник полиции, проводивший обыск, обнаружил наклейку, предупреждающую о видеофиксации», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин инициировал обыски в кабинете в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева. Он заявил в полицию о пропаже дорогостоящей кофемашины, подаренной коллегам бывшим председателем гордумы перед выходом на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...