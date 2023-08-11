Командир «Русского Легиона» спрогнозировал поворотный момент спецоперации

Командир «Русского Легиона» Фомченков: переломный момент в СВО наступит после перехода ВСУ в оборону
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, выстрел, зенитный пулемет, зенитная установка зу23, ЗУ-23, сбойка
ВС РФ приближаются к освобождению Красного Лимана, сказал Сергей Фомченков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Результаты российских войск и неудачное наступление украинских подводят спецоперацию к переломному моменту, когда ВСУ перейдут в оборону, а Россия приступит к полному освобождению ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков.

«Наши войска продолжают успешно идти вперед в направлении Красного Лимана. Выход наших войск к городу — это прямая дорога к освобождению Славянско-Краматоской агломерации, которую пока еще контролируют ВСУ. Наше успешное наступление здесь несет большую опасность для противника. Одновременно с неудачными наступательными действиями ВСУ на южном и центральном участках фронта, возможный обвал фронта на северном участке может привести к коренному перелому хода всей спецоперации. Они будут вынуждены перейти к обороне. Это даст возможность нашей армии перейти к наступательным действиям и на остальных участках, освобождая захваченные [Украиной] ранее российские территории Запорожской и Херсонской областей и ДНР», — сказал Сергей Фомченков.

По его словам, уже сейчас украинская сторона испытывает трудности, ей приходится оголять часть обороны. «Уже сейчас командование ВСУ вынуждено срочно перекидывать сюда резервы с других участков фронта. Тем самым ВСУ ослабляет свои силы на других направлениях. Также их командование вынуждено перебрасывать сюда и формирования наемников, затыкая ими дырки на фронте. Ибо других резервов, судя по всему у Киева не осталось», — подчеркнул командир добровольческого движения.

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Результаты российских войск и неудачное наступление украинских подводят спецоперацию к переломному моменту, когда ВСУ перейдут в оборону, а Россия приступит к полному освобождению ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Наши войска продолжают успешно идти вперед в направлении Красного Лимана. Выход наших войск к городу — это прямая дорога к освобождению Славянско-Краматоской агломерации, которую пока еще контролируют ВСУ. Наше успешное наступление здесь несет большую опасность для противника. Одновременно с неудачными наступательными действиями ВСУ на южном и центральном участках фронта, возможный обвал фронта на северном участке может привести к коренному перелому хода всей спецоперации. Они будут вынуждены перейти к обороне. Это даст возможность нашей армии перейти к наступательным действиям и на остальных участках, освобождая захваченные [Украиной] ранее российские территории Запорожской и Херсонской областей и ДНР», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, уже сейчас украинская сторона испытывает трудности, ей приходится оголять часть обороны. «Уже сейчас командование ВСУ вынуждено срочно перекидывать сюда резервы с других участков фронта. Тем самым ВСУ ослабляет свои силы на других направлениях. Также их командование вынуждено перебрасывать сюда и формирования наемников, затыкая ими дырки на фронте. Ибо других резервов, судя по всему у Киева не осталось», — подчеркнул командир добровольческого движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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