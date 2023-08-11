Командир «Русского Легиона» спрогнозировал поворотный момент спецоперации

Командир «Русского Легиона» Фомченков: переломный момент в СВО наступит после перехода ВСУ в оборону

11 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ приближаются к освобождению Красного Лимана, сказал Сергей Фомченков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Результаты российских войск и неудачное наступление украинских подводят спецоперацию к переломному моменту, когда ВСУ перейдут в оборону, а Россия приступит к полному освобождению ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Наши войска продолжают успешно идти вперед в направлении Красного Лимана. Выход наших войск к городу — это прямая дорога к освобождению Славянско-Краматоской агломерации, которую пока еще контролируют ВСУ. Наше успешное наступление здесь несет большую опасность для противника. Одновременно с неудачными наступательными действиями ВСУ на южном и центральном участках фронта, возможный обвал фронта на северном участке может привести к коренному перелому хода всей спецоперации. Они будут вынуждены перейти к обороне. Это даст возможность нашей армии перейти к наступательным действиям и на остальных участках, освобождая захваченные [Украиной] ранее российские территории Запорожской и Херсонской областей и ДНР», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, уже сейчас украинская сторона испытывает трудности, ей приходится оголять часть обороны. «Уже сейчас командование ВСУ вынуждено срочно перекидывать сюда резервы с других участков фронта. Тем самым ВСУ ослабляет свои силы на других направлениях. Также их командование вынуждено перебрасывать сюда и формирования наемников, затыкая ими дырки на фронте. Ибо других резервов, судя по всему у Киева не осталось», — подчеркнул командир добровольческого движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Результаты российских войск и неудачное наступление украинских подводят спецоперацию к переломному моменту, когда ВСУ перейдут в оборону, а Россия приступит к полному освобождению ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Наши войска продолжают успешно идти вперед в направлении Красного Лимана. Выход наших войск к городу — это прямая дорога к освобождению Славянско-Краматоской агломерации, которую пока еще контролируют ВСУ. Наше успешное наступление здесь несет большую опасность для противника. Одновременно с неудачными наступательными действиями ВСУ на южном и центральном участках фронта, возможный обвал фронта на северном участке может привести к коренному перелому хода всей спецоперации. Они будут вынуждены перейти к обороне. Это даст возможность нашей армии перейти к наступательным действиям и на остальных участках, освобождая захваченные [Украиной] ранее российские территории Запорожской и Херсонской областей и ДНР», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, уже сейчас украинская сторона испытывает трудности, ей приходится оголять часть обороны. «Уже сейчас командование ВСУ вынуждено срочно перекидывать сюда резервы с других участков фронта. Тем самым ВСУ ослабляет свои силы на других направлениях. Также их командование вынуждено перебрасывать сюда и формирования наемников, затыкая ими дырки на фронте. Ибо других резервов, судя по всему у Киева не осталось», — подчеркнул командир добровольческого движения.