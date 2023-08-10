10 августа 2023

Свердловские следователи заинтересовались травлей женщины группой подростков

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, следственный комитет рф, скр
СКР проверит травлю свердловчанки группой подростков Фото:

В Екатеринбурге Следственный комитет организовал проверку после сообщения о травле на женщину с детьми группой подростков. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства.

«СК по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку сообщения о совершении противоправных действий подростками в отношении женщины с детьми. Устанавливаются и опрашиваются участники конфликта и возможные очевидцы происшествия», — говорится в сообщении регионального СК.

Инцидент произошел 10 августа на Уктусе. Группа молодых людей начала шутить над женщиной из-за ее внешности. Предварительно известно, что триггером для подростков стал дефект кожи лица.

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В Екатеринбурге Следственный комитет организовал проверку после сообщения о травле на женщину с детьми группой подростков. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства. «СК по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку сообщения о совершении противоправных действий подростками в отношении женщины с детьми. Устанавливаются и опрашиваются участники конфликта и возможные очевидцы происшествия», — говорится в сообщении регионального СК. Инцидент произошел 10 августа на Уктусе. Группа молодых людей начала шутить над женщиной из-за ее внешности. Предварительно известно, что триггером для подростков стал дефект кожи лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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