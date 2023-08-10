Свердловские следователи заинтересовались травлей женщины группой подростков

В Екатеринбурге Следственный комитет организовал проверку после сообщения о травле на женщину с детьми группой подростков. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства.
«СК по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку сообщения о совершении противоправных действий подростками в отношении женщины с детьми. Устанавливаются и опрашиваются участники конфликта и возможные очевидцы происшествия», — говорится в сообщении регионального СК.
Инцидент произошел 10 августа на Уктусе. Группа молодых людей начала шутить над женщиной из-за ее внешности. Предварительно известно, что триггером для подростков стал дефект кожи лица.
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