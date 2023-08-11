Омбудсмен Мерзлякова объяснила, почему подростки готовят теракты

Омбудсмен Мерзлякова сказала, что не нужно сажать детей, призывающих к терактам
© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен Татьяна Мерзлякова в Доме журналистов. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Мерзлякова считает, что нельзя сажать в тюрьму подростков Фото:

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова не считает, что подростков не нужно сажать в тюрьму за призывы к совершению терактов. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции 11 августа.

«Я очень серьезна, никого не защищаю. Несовершеннолетних за позицию можно одной левой осудить. Но они под чьим-то влиянием, кто-то где-то не помог, кто-то не обратил внимания. Я не считаю, что нужно садить подростка за то, что он к чему-то там призывал», — сказала Мерзлякова.

Она прокомментировала ситуацию с 16-летним мальчиков из Сосьвы, который призывал сжигать военкоматы. Его заподозрили в терроризме и отправили в СИЗО.

«Мы изучаем все-таки, под чье влияние дети попали. Пока я это не пойму, я не смогу разговаривать с ними. Письма, запросы мы сделали», — сказала Мерзлякова.

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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова не считает, что подростков не нужно сажать в тюрьму за призывы к совершению терактов. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции 11 августа. «Я очень серьезна, никого не защищаю. Несовершеннолетних за позицию можно одной левой осудить. Но они под чьим-то влиянием, кто-то где-то не помог, кто-то не обратил внимания. Я не считаю, что нужно садить подростка за то, что он к чему-то там призывал», — сказала Мерзлякова. Она прокомментировала ситуацию с 16-летним мальчиков из Сосьвы, который призывал сжигать военкоматы. Его заподозрили в терроризме и отправили в СИЗО. «Мы изучаем все-таки, под чье влияние дети попали. Пока я это не пойму, я не смогу разговаривать с ними. Письма, запросы мы сделали», — сказала Мерзлякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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