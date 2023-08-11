Омбудсмен Мерзлякова объяснила, почему подростки готовят теракты

Омбудсмен Мерзлякова сказала, что не нужно сажать детей, призывающих к терактам

11 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Мерзлякова считает, что нельзя сажать в тюрьму подростков Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова не считает, что подростков не нужно сажать в тюрьму за призывы к совершению терактов. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции 11 августа. «Я очень серьезна, никого не защищаю. Несовершеннолетних за позицию можно одной левой осудить. Но они под чьим-то влиянием, кто-то где-то не помог, кто-то не обратил внимания. Я не считаю, что нужно садить подростка за то, что он к чему-то там призывал», — сказала Мерзлякова. Она прокомментировала ситуацию с 16-летним мальчиков из Сосьвы, который призывал сжигать военкоматы. Его заподозрили в терроризме и отправили в СИЗО. «Мы изучаем все-таки, под чье влияние дети попали. Пока я это не пойму, я не смогу разговаривать с ними. Письма, запросы мы сделали», — сказала Мерзлякова.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова не считает, что подростков не нужно сажать в тюрьму за призывы к совершению терактов. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции 11 августа. «Я очень серьезна, никого не защищаю. Несовершеннолетних за позицию можно одной левой осудить. Но они под чьим-то влиянием, кто-то где-то не помог, кто-то не обратил внимания. Я не считаю, что нужно садить подростка за то, что он к чему-то там призывал», — сказала Мерзлякова. Она прокомментировала ситуацию с 16-летним мальчиков из Сосьвы, который призывал сжигать военкоматы. Его заподозрили в терроризме и отправили в СИЗО. «Мы изучаем все-таки, под чье влияние дети попали. Пока я это не пойму, я не смогу разговаривать с ними. Письма, запросы мы сделали», — сказала Мерзлякова.