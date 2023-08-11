Профессиональные строители открыли школу юных мастеров в Нижневартовске

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Школьников учили мастерить изделия из дерева Фото:

В Нижневартовске для школьников к празднованию окружного Дня строителя организовали творческую лабораторию «Юный мастер». Профессиональные строители решили научить подростков создавать и декорировать изделия из дерева, рассказали URA.RU организаторы площадки.

«Самым маленьким мастерам могли помогать родители. Часть изделий можно было тут же декорировать при помощи опытных педагогов-дизайнеров. Все необходимые инструменты и материалы — доски, фанеру, крепеж, краски, кисти и фартуки мы подготовили заранее. Было очень приятно получать благодарности от пап и мам. И самим детям мастер-классы очень понравились», — рассказал журналисту агентства генеральный директор СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

На мастер-классах школьников учили мастерить кормушки для птиц, табуретки, разделочные доски и мозаичные панно из керамической плитки. Декорировать изделия детям помогали педагоги Нижневартовского строительного колледжа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на концерте ко Дню строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь.

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В Нижневартовске для школьников к празднованию окружного Дня строителя организовали творческую лабораторию «Юный мастер». Профессиональные строители решили научить подростков создавать и декорировать изделия из дерева, рассказали URA.RU организаторы площадки. «Самым маленьким мастерам могли помогать родители. Часть изделий можно было тут же декорировать при помощи опытных педагогов-дизайнеров. Все необходимые инструменты и материалы — доски, фанеру, крепеж, краски, кисти и фартуки мы подготовили заранее. Было очень приятно получать благодарности от пап и мам. И самим детям мастер-классы очень понравились», — рассказал журналисту агентства генеральный директор СРО «ОПУС» Сергей Чабан. На мастер-классах школьников учили мастерить кормушки для птиц, табуретки, разделочные доски и мозаичные панно из керамической плитки. Декорировать изделия детям помогали педагоги Нижневартовского строительного колледжа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на концерте ко Дню строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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