11 августа 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам холодные выходные

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Наталья Котова на выездном совещании по перспективным объектам благоустройства и дорожного строительства. Челябинск, собака, выгул собак, пес, осень
В Свердловской области 12 и 13 августа продолжится холодная погода, заявил Алексей Пулин Фото:

В Свердловской области 12 и 13 августа сохранится холодная погода. В некоторых районах региона температура в ночь на воскресенье будет достигать двух градусов тепла, заявил синоптик Алексей Пулин.

«Умеренно-прохладная погода сохранится в Свердловской области и в субботу [12 августа], и в воскресенье. <…> Ночь на 13 августа ожидается наиболее холодной: по западу области, а также в пониженных местах по всему региону температура воздуха может достигать двух градусов тепла», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области днем 12 августа ожидается температура от 24 до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой от 20 до 22 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область начал поступать холодный атмосферный фронт. По мнению Пулина, в ближайшие дни среднесуточная температура в регионе будет равняться климатической норме — около 17 градусов тепла.

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В Свердловской области 12 и 13 августа сохранится холодная погода. В некоторых районах региона температура в ночь на воскресенье будет достигать двух градусов тепла, заявил синоптик Алексей Пулин. «Умеренно-прохладная погода сохранится в Свердловской области и в субботу [12 августа], и в воскресенье. <…> Ночь на 13 августа ожидается наиболее холодной: по западу области, а также в пониженных местах по всему региону температура воздуха может достигать двух градусов тепла», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 12 августа ожидается температура от 24 до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой от 20 до 22 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область начал поступать холодный атмосферный фронт. По мнению Пулина, в ближайшие дни среднесуточная температура в регионе будет равняться климатической норме — около 17 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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