Челябинцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие детсадов, школ и транспорта в загородных поселках

Жители Магнитогорска (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие детсадов, школ и общественного транспорта в загородных поселках. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
«В аккаунте приемной Бастрыкина „ВКонтакте“ оставлены многочисленные комментарии об отсутствии в поселках Западном-1, Западном-2, Нежном, Зеленой Долине города Магнитогорска общеобразовательных учреждений и общественного транспорта. В этих микрорайонах проживает восемь тысяч человек, однако не построено ни одного детского сада и школы», — сообщается в telegram-канале СКР.
Ближайшая школа находится в четырех километрах от поселков. Дети вынуждены ходить туда по оживленной трассе, вдоль которой нет тротуара. Со слов жителей, они неоднократно обращались в администрацию города, однако проблема не решена. Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Челябинская области Петру Решетникову разобраться с ситуацией.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.