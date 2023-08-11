11 августа 2023

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие детсадов, школ и транспорта в загородных поселках

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Березка". Сургут, таунхаус, коттеджный поселок
Жители загородных поселков говорят, что детям приходится ходить в школу вдоль трассы Фото:

Жители Магнитогорска (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие детсадов, школ и общественного транспорта в загородных поселках. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

«В аккаунте приемной Бастрыкина „ВКонтакте“ оставлены многочисленные комментарии об отсутствии в поселках Западном-1, Западном-2, Нежном, Зеленой Долине города Магнитогорска общеобразовательных учреждений и общественного транспорта. В этих микрорайонах проживает восемь тысяч человек, однако не построено ни одного детского сада и школы», — сообщается в telegram-канале СКР.

Ближайшая школа находится в четырех километрах от поселков. Дети вынуждены ходить туда по оживленной трассе, вдоль которой нет тротуара. Со слов жителей, они неоднократно обращались в администрацию города, однако проблема не решена. Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Челябинская области Петру Решетникову разобраться с ситуацией.

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Жители Магнитогорска (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие детсадов, школ и общественного транспорта в загородных поселках. Об этом сообщили в информационном центре СКР. «В аккаунте приемной Бастрыкина „ВКонтакте“ оставлены многочисленные комментарии об отсутствии в поселках Западном-1, Западном-2, Нежном, Зеленой Долине города Магнитогорска общеобразовательных учреждений и общественного транспорта. В этих микрорайонах проживает восемь тысяч человек, однако не построено ни одного детского сада и школы», — сообщается в telegram-канале СКР. Ближайшая школа находится в четырех километрах от поселков. Дети вынуждены ходить туда по оживленной трассе, вдоль которой нет тротуара. Со слов жителей, они неоднократно обращались в администрацию города, однако проблема не решена. Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Челябинская области Петру Решетникову разобраться с ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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