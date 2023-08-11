Бастрыкин заинтересовался делом свердловчанки, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями

Глава СК России Бастрыкин поручил защитить права инвалида из Свердловской области

12 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал восстановить нарушенные права женщины Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обращения инвалида из Свердловской области, которая не получает должного ухода от социальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Женщине, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, более 15 лет не выдаются ортопедические изделия, она указывает на ненадлежащий уход за ней со стороны соцработников. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и мерах по восстановлению прав пожилой женщины», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Ход процессуального мероприятия контролируется центральным аппаратом ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обращения инвалида из Свердловской области, которая не получает должного ухода от социальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Женщине, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, более 15 лет не выдаются ортопедические изделия, она указывает на ненадлежащий уход за ней со стороны соцработников. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и мерах по восстановлению прав пожилой женщины», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Ход процессуального мероприятия контролируется центральным аппаратом ведомства.