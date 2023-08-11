11 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался делом свердловчанки, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями

Глава СК России Бастрыкин поручил защитить права инвалида из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин потребовал восстановить нарушенные права женщины Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обращения инвалида из Свердловской области, которая не получает должного ухода от социальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Женщине, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, более 15 лет не выдаются ортопедические изделия, она указывает на ненадлежащий уход за ней со стороны соцработников. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и мерах по восстановлению прав пожилой женщины», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Ход процессуального мероприятия контролируется центральным аппаратом ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обращения инвалида из Свердловской области, которая не получает должного ухода от социальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Женщине, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, более 15 лет не выдаются ортопедические изделия, она указывает на ненадлежащий уход за ней со стороны соцработников. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и мерах по восстановлению прав пожилой женщины», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Ход процессуального мероприятия контролируется центральным аппаратом ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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