11 августа 2023

Челябинский губернатор посетил турнир по уличному баскетболу. Фото

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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер уверен, что в Челябинске любят баскетбол Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходят в субботу на открытых кортах Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Мы проводим самый массовой и популярный баскетбольный турнир „Оранжевый мяч“. В Челябинске любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение», — цитирует губернатора Текслера его пресс-служба.

Соревнования приурочены ко Дню физкультурника. Участником может стать любой желающий, необходимо лишь зарегистрироваться. Федерация баскетбола Челябинской области подготовила специальные денежные призы для каждой возрастной группы. Общий призовой фонд турнира — 100 тысяч рублей, сообщили организаторы.

«Почти 200 команд, в основном дети и подростки. Они оставили свои гаджеты и пришли заниматься баскетболом. Ради таких детей мероприятия и проводятся», — сообщил директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Для гостей фестиваля выступили танцевальные коллективы и музыканты. Хедлайнером соревнований стал молодежный исполнитель — Фогель.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходят в субботу на открытых кортах Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, сообщили в пресс-службе главы региона. «Мы проводим самый массовой и популярный баскетбольный турнир „Оранжевый мяч“. В Челябинске любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение», — цитирует губернатора Текслера его пресс-служба. Соревнования приурочены ко Дню физкультурника. Участником может стать любой желающий, необходимо лишь зарегистрироваться. Федерация баскетбола Челябинской области подготовила специальные денежные призы для каждой возрастной группы. Общий призовой фонд турнира — 100 тысяч рублей, сообщили организаторы. «Почти 200 команд, в основном дети и подростки. Они оставили свои гаджеты и пришли заниматься баскетболом. Ради таких детей мероприятия и проводятся», — сообщил директор РМК-Арены Николай Сандаков. Для гостей фестиваля выступили танцевальные коллективы и музыканты. Хедлайнером соревнований стал молодежный исполнитель — Фогель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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