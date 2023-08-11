Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходят в субботу на открытых кортах Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Мы проводим самый массовой и популярный баскетбольный турнир „Оранжевый мяч“. В Челябинске любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение», — цитирует губернатора Текслера его пресс-служба.
Соревнования приурочены ко Дню физкультурника. Участником может стать любой желающий, необходимо лишь зарегистрироваться. Федерация баскетбола Челябинской области подготовила специальные денежные призы для каждой возрастной группы. Общий призовой фонд турнира — 100 тысяч рублей, сообщили организаторы.
«Почти 200 команд, в основном дети и подростки. Они оставили свои гаджеты и пришли заниматься баскетболом. Ради таких детей мероприятия и проводятся», — сообщил директор РМК-Арены Николай Сандаков.
Для гостей фестиваля выступили танцевальные коллективы и музыканты. Хедлайнером соревнований стал молодежный исполнитель — Фогель.
Telegram-канал пресс-службы губернатора Челябинской области/https://t.me/poolN74/11182
Telegram-канал пресс-службы губернатора Челябинской области/https://t.me/poolN74/11182
Telegram-канал пресс-службы губернатора Челябинской области/https://t.me/poolN74/11182
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходят в субботу на открытых кортах Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, сообщили в пресс-службе главы региона. «Мы проводим самый массовой и популярный баскетбольный турнир „Оранжевый мяч“. В Челябинске любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение», — цитирует губернатора Текслера его пресс-служба. Соревнования приурочены ко Дню физкультурника. Участником может стать любой желающий, необходимо лишь зарегистрироваться. Федерация баскетбола Челябинской области подготовила специальные денежные призы для каждой возрастной группы. Общий призовой фонд турнира — 100 тысяч рублей, сообщили организаторы. «Почти 200 команд, в основном дети и подростки. Они оставили свои гаджеты и пришли заниматься баскетболом. Ради таких детей мероприятия и проводятся», — сообщил директор РМК-Арены Николай Сандаков. Для гостей фестиваля выступили танцевальные коллективы и музыканты. Хедлайнером соревнований стал молодежный исполнитель — Фогель.