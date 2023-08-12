В Пермском крае экс-глава Лысьвы стал директором убыточной компании

В Пермском крае бывший глава Лысьвы Виталий Шувалов занял пост гендиректора ООО «Тройкапермь», которое показало убытки за 2022 год в сумме 3 миллиона 510 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.
«Гендиректор ООО „Тройкапермь“ — Шувалов Виталий Валерьевич. Чистый убыток организации за 2022 год: 3 млн 510 тысяч рублей», — указано в СБИС.
Уточняется, что гендиректором краевого оператора системы оплаты проезда ООО «Тройкапермь» был с октября 2022 года по 10 августа 2023 года москвич Дмитрий Душин. Шувалов работал главой Лысьвенского округа с 2012 по 2017 год.
Ранее в Перми начали успешно внедрять систему оплаты в общественном транспорте с помощью карты «Тройка». Эта система хорошо себя зарекомендовала в Москве.
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