12 августа 2023
11 августа 2023

В Пермском крае экс-глава Лысьвы стал директором убыточной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, автобус, общественный транспорт
Пермский экс-чиновник стал главой убыточной организации Фото:

В Пермском крае бывший глава Лысьвы Виталий Шувалов занял пост гендиректора ООО «Тройкапермь», которое показало убытки за 2022 год в сумме 3 миллиона 510 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«Гендиректор ООО „Тройкапермь“ — Шувалов Виталий Валерьевич. Чистый убыток организации за 2022 год: 3 млн 510 тысяч рублей», — указано в СБИС.

Уточняется, что гендиректором краевого оператора системы оплаты проезда ООО «Тройкапермь» был с октября 2022 года по 10 августа 2023 года москвич Дмитрий Душин. Шувалов работал главой Лысьвенского округа с 2012 по 2017 год.

Ранее в Перми начали успешно внедрять систему оплаты в общественном транспорте с помощью карты «Тройка». Эта система хорошо себя зарекомендовала в Москве.

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В Пермском крае бывший глава Лысьвы Виталий Шувалов занял пост гендиректора ООО «Тройкапермь», которое показало убытки за 2022 год в сумме 3 миллиона 510 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «Гендиректор ООО „Тройкапермь“ — Шувалов Виталий Валерьевич. Чистый убыток организации за 2022 год: 3 млн 510 тысяч рублей», — указано в СБИС. Уточняется, что гендиректором краевого оператора системы оплаты проезда ООО «Тройкапермь» был с октября 2022 года по 10 августа 2023 года москвич Дмитрий Душин. Шувалов работал главой Лысьвенского округа с 2012 по 2017 год. Ранее в Перми начали успешно внедрять систему оплаты в общественном транспорте с помощью карты «Тройка». Эта система хорошо себя зарекомендовала в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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