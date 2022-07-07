Махонин запустил в Перми московский транспортный проект

08 июля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Оплачивать проезд во всем Прикамье можно будет картой «Тройка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми начинают внедрять новую единую систему оплаты проезда в городском транспорте. Купить билет с 11 июля можно будет с помощью карты «Тройка». Эту систему изначально разрабатывали для Москвы, но в Перми передача полномочий столичной компании вызывала критику в законодательном собрании. «С 11 июля в столице Прикамья начнется запуск единой системы оплаты проезда „СберТройка“. На первоначальном этапе новый формат покупки билетов будет доступен жителям и гостям региона в 19 автобусах, следующих по пригородным маршрутам №108 „Пермь — аэропорт ‚Большое Савино‘ и №206 ‚Пермь — Краснокамск‘, — говорится на сайте губернатора Пермского края. Позже формат распространится на все маршруты Перми и других городов региона, а также на межмуниципальные автобусы. Глава Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что «Тройка» — это программный продукт для устойчивой работы общественного транспорта всего края. Он уже действует в Москве и ряде других регионов. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что, внедряя «Тройку» в Пермском крае, власти выполняют задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным. Между тем депутат законодательного собрания Прикамья Антон Удальев указывал весной, что передача системы оплаты проезда специально созданному ООО «Тройка Пермь» может нарушать закон о конкуренции. Эта компания была зарегистрирована в конце декабря 2021 года. Учредителями выступили АО «ПАИЖК» и ООО «СберТройка». Тестовую проверку работоспособности «Тройки» провели еще до этого — в апреле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми начинают внедрять новую единую систему оплаты проезда в городском транспорте. Купить билет с 11 июля можно будет с помощью карты «Тройка». Эту систему изначально разрабатывали для Москвы, но в Перми передача полномочий столичной компании вызывала критику в законодательном собрании. «С 11 июля в столице Прикамья начнется запуск единой системы оплаты проезда „СберТройка“. На первоначальном этапе новый формат покупки билетов будет доступен жителям и гостям региона в 19 автобусах, следующих по пригородным маршрутам №108 „Пермь — аэропорт ‚Большое Савино‘ и №206 ‚Пермь — Краснокамск‘, — говорится на сайте губернатора Пермского края. Позже формат распространится на все маршруты Перми и других городов региона, а также на межмуниципальные автобусы. Глава Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что «Тройка» — это программный продукт для устойчивой работы общественного транспорта всего края. Он уже действует в Москве и ряде других регионов. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что, внедряя «Тройку» в Пермском крае, власти выполняют задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным. Между тем депутат законодательного собрания Прикамья Антон Удальев указывал весной, что передача системы оплаты проезда специально созданному ООО «Тройка Пермь» может нарушать закон о конкуренции. Эта компания была зарегистрирована в конце декабря 2021 года. Учредителями выступили АО «ПАИЖК» и ООО «СберТройка». Тестовую проверку работоспособности «Тройки» провели еще до этого — в апреле.