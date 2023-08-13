Аналитики раскрыли, какие блюда пермяки предпочитают есть на работе

Пермяки чаще всего берут на работу сырники и бургеры

14 августа 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Пермяки съели за этот год около 700 порций сырников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аналитики компании «Пятерочка Доставка» проанализировали, какие блюда стали самыми популярными у жителей Перми. В будние дни чаще всего покупают сырники. С января 2023 их заказали около 700 порций. На втором месте рейтинга — бургер с говядиной. Его съели около 600 порций. «У пермяков на первом месте в будни сырники, их съели уже почти 700 порций. Следом идут бургер с говядиной (около 600 шт.), салат с копченым мясом (более 450 порций), блины с мясом (более 400 порций) и паста карбонара (400 порций)», — сказано в исследовании аналитиков. В выходные дни пермяки также отдают предпочтение сырникам и бургерам. На втором месте рейтинга — блины с мясом. За ними идут салат с копченым мясом и рисовая каша на молоке. В зависимости от сезона предпочтения пермяков не сильно меняются. Сырники остаются любимым блюдом зимой, весной и летом. Но бургер весной заменяют сэндвичем с курицей и пастой карбонара. Блины с мясом чаще берут зимой. А рисовую кашу на молоке — летом, отмечают аналитики.

Аналитики компании «Пятерочка Доставка» проанализировали, какие блюда стали самыми популярными у жителей Перми. В будние дни чаще всего покупают сырники. С января 2023 их заказали около 700 порций. На втором месте рейтинга — бургер с говядиной. Его съели около 600 порций. «У пермяков на первом месте в будни сырники, их съели уже почти 700 порций. Следом идут бургер с говядиной (около 600 шт.), салат с копченым мясом (более 450 порций), блины с мясом (более 400 порций) и паста карбонара (400 порций)», — сказано в исследовании аналитиков. В выходные дни пермяки также отдают предпочтение сырникам и бургерам. На втором месте рейтинга — блины с мясом. За ними идут салат с копченым мясом и рисовая каша на молоке. В зависимости от сезона предпочтения пермяков не сильно меняются. Сырники остаются любимым блюдом зимой, весной и летом. Но бургер весной заменяют сэндвичем с курицей и пастой карбонара. Блины с мясом чаще берут зимой. А рисовую кашу на молоке — летом, отмечают аналитики.