13 августа 2023
12 августа 2023

Аналитики раскрыли, какие блюда пермяки предпочитают есть на работе

Пермяки чаще всего берут на работу сырники и бургеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитаны бизнеса в Лето-Лето. Тюмень, сырники, еда
Пермяки съели за этот год около 700 порций сырников Фото:

Аналитики компании «Пятерочка Доставка» проанализировали, какие блюда стали самыми популярными у жителей Перми. В будние дни чаще всего покупают сырники. С января 2023 их заказали около 700 порций. На втором месте рейтинга — бургер с говядиной. Его съели около 600 порций.

«У пермяков на первом месте в будни сырники, их съели уже почти 700 порций. Следом идут бургер с говядиной (около 600 шт.), салат с копченым мясом (более 450 порций), блины с мясом (более 400 порций) и паста карбонара (400 порций)», — сказано в исследовании аналитиков.

В выходные дни пермяки также отдают предпочтение сырникам и бургерам. На втором месте рейтинга — блины с мясом. За ними идут салат с копченым мясом и рисовая каша на молоке. В зависимости от сезона предпочтения пермяков не сильно меняются. Сырники остаются любимым блюдом зимой, весной и летом. Но бургер весной заменяют сэндвичем с курицей и пастой карбонара. Блины с мясом чаще берут зимой. А рисовую кашу на молоке — летом, отмечают аналитики.

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Аналитики компании «Пятерочка Доставка» проанализировали, какие блюда стали самыми популярными у жителей Перми. В будние дни чаще всего покупают сырники. С января 2023 их заказали около 700 порций. На втором месте рейтинга — бургер с говядиной. Его съели около 600 порций. «У пермяков на первом месте в будни сырники, их съели уже почти 700 порций. Следом идут бургер с говядиной (около 600 шт.), салат с копченым мясом (более 450 порций), блины с мясом (более 400 порций) и паста карбонара (400 порций)», — сказано в исследовании аналитиков. В выходные дни пермяки также отдают предпочтение сырникам и бургерам. На втором месте рейтинга — блины с мясом. За ними идут салат с копченым мясом и рисовая каша на молоке. В зависимости от сезона предпочтения пермяков не сильно меняются. Сырники остаются любимым блюдом зимой, весной и летом. Но бургер весной заменяют сэндвичем с курицей и пастой карбонара. Блины с мясом чаще берут зимой. А рисовую кашу на молоке — летом, отмечают аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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