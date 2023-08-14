Коттедж имеет площадь 438,3 квадратных метра и всего три этажа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В коттеджном поселке Теплый стан под Курганом выставлен на продажу трехэтажный дом с обустроенным тренажерным залом, бассейном с подогревом, двухэтажной баней и комнатой охотника. Объявление размещено на сайте Avito. Цена объекта на сайте — 30 млн рублей.

«По-семейному уютный коттедж с гостевым домиком, баней и крытым бассейном с подогревом, ждет своих обладателей в престижном, безопасном и экологичном коттеджном поселке Теплый стан», — написано в объявлении. Спортивный зал с тренажерами и акустической системой, а также комната охотника с необходимой амуницией расположены на цокольном этаже, со слов продавца. Всего площадь дома составляет 438,3 квадратных метра.

Над цокольным этажом расположились два жилых этажа. На первом есть прихожая, гостиная со встроенной кухней, бытовой техникой и обеденной зоной, совмещенный санузел с душевой кабиной. Пол с подогревом, написано в объявлении, позволяет зимой не включать газовое отопление. На втором этаже холл, из которого можно попасть в любую из пяти комнат на этаже: спальню, три детские комнаты, санузел и хозяйственную комнату. Отмечается, что все комнаты мебелированы.

В объявлении описывается обустройство придомовой территории. Например, тропинки, вымощенные натуральным камнем, ведут к теплицам и грядкам, к гаражу с подсобными помещениями, к крытому бассейну, гостевому домику, двухэтажной бане, к летней кухне с печью и мангальной зоной. Украшением участка служит водопад с прудом и мостиком, который ведет к зоне отдыха с качелями и обеденным столом, а также различные кустарники, цветы и деревья. По данным с сайта площадь участка — 20 соток.

Ранее URA.RU писало, что в селе Белозерского района Курганской области продают дом с бассейном и баней. В 23 километрах от города Кургана дом с участком 20 соток.

Придомовая территория участка украшена цветами, кустарниками и деревьями Фото: сайт Avito

Бассейн на участке крытый, в нем работает система подогрева Фото: сайт Avito

Тренажерный зал на цокольном этаже оборудован для занятий спортом Фото: сайт Avito

На втором этаже бани расположена комната отдыха с бильярдным столом и барной стойкой Фото: сайт Avito

На первом этаже дома — прихожая и гостиная, совмещенная с кухней Фото: сайт Avito

Украшает участок пруд с мостиком и водопадом Фото: сайт Avito