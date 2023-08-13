Торговые центры в ХМАО строят чаще, чем больницы

В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики чаще возводят коммерческие объекты и торговые центры, чем медицинские учреждения. За шесть месяцев 2023 года в регионе ввели 19 коммерческих зданий, а объектов здравоохранения — семь. Об этом URA.RU сообщил Тюменьстат.
«Ввод в эксплуатацию зданий в январе—июне 2023 года, единиц: 19 коммерческих объектов, здравоохранения — семь», — следует из данных ведомства. С начала года в регионе построили 1464 квадратных метров площадей предназначенных для торгово-выставочных целей.
При этом больше всего в регионе застройщики сдали жилых зданий. За шесть месяцев в Югре введено 1368 домов. Это 356 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снизились объемы ввода в эксплуатацию жилых домов. По мнению строительного эксперта и гендиректора «СРО «ОПУС» Сергея Чабана, тенденция могла быть связана, как с финансовым состоянием застройщиков, так и северным климатом — большая часть объектов в Югре сдается во втором полугодии.
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