Сургутским подросткам отказываются выплачивать зарплату в ресторане

15 августа 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Подростки работают по 12-14 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU Подросткам из Сургута не выплачивают зарплату в ресторане «Чача». Об этом URA.RU сообщила одна из работниц, 18-летняя Елизавета Кремлева. «Там вместе со мной работали и несовершеннолетние девочки по 12-14 часов, которым также не выплачивают зарплату. У них еще висит март, апрель, май, июнь. И, я так понимаю, хозяйка так и не хочет выплачивать, потому что у нас там работало много сотрудников, которые ждут зарплату уже полгода. Хозяйка говорит: ждите, денег нет, а сама при этом ездит по курортам с семьей», — сообщила девушка. По словам Кремлевой, хозяйка не считается с мнением несовершеннолетних и заставляет их работать каждый день. «Работают с 11 утра и до 11, до 12, иногда до часу ночи. То есть каждый день работают, и их в принципе никто не спрашивает, могут они или нет, а ставят перед фактом», — добавила девушка. Журналист агентства обратился за разъяснениями к руководителю ресторана «Чача» Галине Лимаренко. Женщина не ответила на вопросы и попросила ее больше не беспокоить. Ранее URA.RU сообщало, что отец Кремлевой, мобилизованный из ХМАО, записал из зоны проведения СВО видеообращение к землякам и попросил помочь дочери вернуть долг. После обращения к разбирательству подключился следственный комитет.

Подросткам из Сургута не выплачивают зарплату в ресторане «Чача». Об этом URA.RU сообщила одна из работниц, 18-летняя Елизавета Кремлева. «Там вместе со мной работали и несовершеннолетние девочки по 12-14 часов, которым также не выплачивают зарплату. У них еще висит март, апрель, май, июнь. И, я так понимаю, хозяйка так и не хочет выплачивать, потому что у нас там работало много сотрудников, которые ждут зарплату уже полгода. Хозяйка говорит: ждите, денег нет, а сама при этом ездит по курортам с семьей», — сообщила девушка. По словам Кремлевой, хозяйка не считается с мнением несовершеннолетних и заставляет их работать каждый день. «Работают с 11 утра и до 11, до 12, иногда до часу ночи. То есть каждый день работают, и их в принципе никто не спрашивает, могут они или нет, а ставят перед фактом», — добавила девушка. Журналист агентства обратился за разъяснениями к руководителю ресторана «Чача» Галине Лимаренко. Женщина не ответила на вопросы и попросила ее больше не беспокоить. Ранее URA.RU сообщало, что отец Кремлевой, мобилизованный из ХМАО, записал из зоны проведения СВО видеообращение к землякам и попросил помочь дочери вернуть долг. После обращения к разбирательству подключился следственный комитет.