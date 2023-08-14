Пермской следком проводит проверку ЧП на мясокомбинате в Чайковском

СУ СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту ЧП на местном мясокомбинате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«На месте происшествия проводится осмотр с участием наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, три сотрудника мясокомбината в Чайковском получили травмы во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки. ЧП произошло утром 15 августа. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жителям Чайковского из-за выброса аммиака нет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.