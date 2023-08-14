14 августа 2023

Пермской следком проводит проверку ЧП на мясокомбинате в Чайковском

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
На место выехали лучшие криминалисты Фото:

СУ СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту ЧП на местном мясокомбинате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«На месте происшествия проводится осмотр с участием наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, три сотрудника мясокомбината в Чайковском получили травмы во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки. ЧП произошло утром 15 августа. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жителям Чайковского из-за выброса аммиака нет.

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СУ СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту ЧП на местном мясокомбинате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «На месте происшествия проводится осмотр с участием наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, три сотрудника мясокомбината в Чайковском получили травмы во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки. ЧП произошло утром 15 августа. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жителям Чайковского из-за выброса аммиака нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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